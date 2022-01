'Otmar Szafnauer op weg naar Alpine, Alain Prost vertrekt als adviseur'

Otmar Szafnauer stevent af op de positie van teambaas bij Alpine F1 Team. Dat bericht brengt SpeedWeek.com. Alpine voert deze winter een reorganisatie in de leiding van de Formule 1-renstal door. Marcin Budkowski moest reeds het veld ruimen. Voor hem in de plaats komt Szafnauer, die al langer gelinkt wordt aan een rol bij het Franse team.

Szafnauer was jarenlang verbonden aan Force India. Ook toen het team verder ging als Racing Point en Aston Martin bleef hij aan het roer staan. Tot vorige week, toen Aston Martin een persbericht naar buiten bracht waarin het bekendmaakte per direct afscheid te nemen van Szafnauer. Dat maakt voor Szafnauer de weg vrij voor een dienstverband bij Alpine.

Dat is niet de enige verschuiving bij de Franse renstal. Oud Formule 1-coureur Alain Prost krijgt geen nieuw contract als adviseur van Alpine F1 Team voorgeschoteld. De viervoudig wereldkampioen was in die hoedanigheid al werkzaam voor Alpine-voorganger Renault en zette die taken voort in 2021, maar aan de samenwerking is eind vorig jaar een einde gekomen.

BWT

De komst van Szafnauer gaat Alpine gelijk concreet iets opleveren. De nieuwe teambaas neemt namelijk sponsor BWT mee van Aston Martin naar zijn nieuwe werkgever, zo is de verwachting. Het zou dan ook niet verbazen als de nieuwe auto van Alpine een vleugje roze - de huiskleur van het watertechnologiebedrijf - bevat, al is het nog wachten op een officiële bevestiging.