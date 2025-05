'Red Bull gaat schokkende samenwerking aan met nieuw F1-team'

Voormalig F1-teambaas Otmar Szafnauer maakte enkele weken geleden bekend dat hij ver is met het opzetten van een nieuw team. Szafnauer stelde dat hij als investeerders en een welwillende fabrikant binnenboord heeft. De vraag is met welke motorleverancier hij zou kunnen samenwerken, en daarbij wordt nu de naam van Red Bull genoemd.

Szafnauer heeft niet stilgezeten na zijn ontslag als teambaas van Alpine. Hij onthulde enkele weken geleden dat hij achter de schermen bezig is met een nieuw project. Hij wil graag een nieuw Formule 1-team opzetten, en hij probeerde duidelijk te maken dat het niet ging om een luchtkasteel.

De plannen van Szafnauer

Volgens Szafnauer was het financiële plaatje rond, en had hij een aantal serieuze investeerders aangetrokken. Daarnaast zou hij ook al de steun hebben van een autofabrikant die graag de Formule 1 wil betreden. Of het plan kans van slagen heeft, blijft giswerk. De FOM was eerder niet zo enthousiast over de plannen van Andretti, en het duurde maanden voordat Cadillac groen licht kreeg.

Motorpartner

Als Szafnauers plannen er doorkomen, dan moet er ook een motorleverancier worden gevonden. Volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1, en dan komen er veel mogelijkheden bij. Honda gaat in zee met Aston Martin, terwijl Audi met eigen krachtbronnen komt en Red Bull samen met Ford motoren gaat bouwen.

In het Race Café op Ziggo Sport werden de plannen van Szafnauer ook besproken. Pitreporter Jack Plooij stelt daar dat het plan mogelijk een schot te ver is.

Deal met Red Bull?

Plooij beweert wel dat hij iets interessants heeft gehoord over het project: "Wat ik wel gehoord heb, is dat het al bijna rond is met een motorleverancier. Zou dat Mercedes kunnen zijn? Nee, dat kan niet. Zou dat Honda kunnen zijn? Nee, die heeft exclusief Aston Martin. Ik kan ze allemaal wel gaan opnoemen, maar ik denk dat hij een deal heeft met Red Bull."

Dat betekent volgens Plooij niet dat het team zomaar zal worden toegelaten: "Het vermoeden is dus dat hij een voordeal heeft met Red Bull. Op het moment dat je een motor hebt, wordt de rest heel erg makkelijk ingevuld. Het alle moeilijkste is gewoon om door iedereen toegelaten te worden als twaalfde team om te gaan racen. En dat zie ik dus niet gebeuren."