Deze lessen kan Red Bull leren van Ford

Het team van Red Bull Racing rijdt vanaf volgend jaar met nieuwe motoren. Ze gaan deze krachtbronnen samen met Ford ontwikkelen, en dat zorgt voor hoge verwachtingen. Otmar Szafnauer heeft veel vertrouwen in Ford, en stelt dat Red Bull kan rekenen op een capabele partner.

Volgend jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1. Deze nieuwe regels hebben de aandacht getrokken van meerdere fabrikanten. Honda maakt een comeback, Audi gaat aan de slag met Sauber en Red Bull sloeg een grote slag door Ford binnenboord te halen. Samen met de Amerikaanse autogigant gaan ze eigen krachtbronnen ontwikkelen, en dat kan ze kansen gaan bieden.

Ervaring

Otmar Szafnauer kent Ford goed. Ver voordat hij de teambaas was van Aston Martin en Alpine, was hij werkzaam voor Ford. Hij heeft daar veel dingen geleerd, ook over het bedrijf Ford. In gesprek met PlanetF1 legt hij uit wat Red Bull kan verwachten: "Ford is een reusachtig en heel erg capabel bedrijf, en ze zitten al heel erg lang in de racerij, waaronder de Formule 1. Ze hadden hun eigen team, ze waren motorleveranciers en ze waren geruime tijd eigenaar van Cosworth. Hun roots in de racerij gaat dus ver terug, en ze racen vandaag de dag nog steeds in Noord-Amerika. Red Bull krijgt een zeer competente en capabele partner."

Lessen

Szafnauer heeft tijdens zijn periode bij Ford zeer veel geleerd. Hij is echter wel van mening dat je moet opletten wat wel en wat niet toepasbaar is op de Formule 1: "Het ding dat ik heb geleerd toen ik Ford verliet om naar BAR te gaan, is dat dingen die bij Ford werkten ook in de Formule 1 werkten. Maar er waren ook zaken die goed werkten bij Ford, maar niet in de Formule 1, dat zou ze afremmen. Je moet de ervaring van beide kanten hebben om te zeggen 'ja, dat zou nuttig zijn' en 'nee, dat kan niet'. Als je die twee zaken mengt, kun je jezelf in de problemen brengen. Als je ze niet door elkaar haalt, dan is dat geweldig."