Oud-teambaas Alpine wil F1 betreden met grote autofabrikant

De Formule 1 telt vanaf volgend jaar elf teams. Door de komst van Cadillac gaat de grid groeien, maar als het aan Otmar Szafnauer ligt komen er nog meer auto's bij. Hij stelt dat hij verregaande plannen heeft voor de komst van een twaalfde team.

Jarenlang leek het onmogelijk te zijn om meer teams op de Formule 1 grid te krijgen. De FIA wilde wel, maar de FOM hield de plannen tegen. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de plannen van Cadillac enorm serieus waren, en enkele maanden geleden kregen ze groen licht. Het zorgt ervoor dat de Amerikaanse renstal volgend jaar mag debuteren in de koningsklasse van de autosport.

Of er nog een twaalfde team bij kan komen, is onduidelijk. Als het aan voormalig Alpine-teambaas Otmar Szafnauer ligt gaat dit snel gebeuren. Szafnauer vertrok in 2023 bij Alpine, maar heeft zijn tijd buiten de paddock wel nuttig gebruikt. Hij stelt al tijden dat hij bezig is met een nieuw team.

Steun van autofabrikant

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over zijn plannen. In de podcast van The Race legt Szafnauer nu uit dat hij de steun heeft van investeerders en een autofabrikant: "De financiering is geregeld. Wat ik kan zeggen, is dat de investeerders serieuze partijen zijn, met voldoende middelen om een Formule 1-team langdurig te ondersteunen."

"De autofabrikant die zijn bij de Formule 1 wil aansluiten, is ook al gevonden. Nu is het een kwestie van wachten op het juiste moment om toe te slaan. En misschien wordt er binnenkort wel een bestaand team te koop aangeboden."

Afwachten

Of de FIA en de FOM openstaan voor een nieuw team is niet duidelijk. Szafnauer laat in ieder geval niets aan het toeval over: "Ik weet niet wanneer het selectieproces voor een twaalfde team opengaat. Maar als het gebeurt, dan wil ik er klaar voor zijn. Als het snel werkelijkheid wordt, dan zou 2028 of 2029 een realistisch moment zijn om deel te nemen."