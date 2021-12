Nieuwe bolide Haas doorstaat belangrijke crashtest

De voorbereidingen voor 2022 schieten al aardig op bij het team van Haas. Het Amerikaanse team is al geruime tijd bezig met de ontwikkelingen voor het aankomende seizoen. Ze hebben nu een grote stap gezet in hun proces, de nieuwe Haas is met gemak door de verplichte crashtest gekomen.

Alle teams moeten voorafgaand het seizoen een crashtest van de FIA doorstaan. Als het chassis de crashtest doorstaat kunnen alle seinen op groen worden gezet. Voor Haas is dit nu het geval en dat is een fikse meevaller voor het geplaagde team.

Positief

Afgelopen seizoen wisten de Haas-mannen geen enkel puntje te scoren, de blik ging dan ook al vroeg op 2022. Daar worden nu dus stappen gezet en dat is positief nieuws. De nieuwe VF-22 wordt nu weer opgebouwd zodat hij op tijd klaar is voor de eerste wintertest in Barcelona.

Andere aanpak

Het team pakt de zaakjes eventjes wat anders aan dan voorheen. Voorafgaand het afgelopen seizoen werd de auto pas opgebouwd op het circuit van Bahrein, vlak voor de start van de wintertest. Nu gaan ze duidelijk anders te werk, de wagen wordt al opgebouwd op de fabriek. Het is de bedoeling dat ze volgend jaar in Barcelona direct de baan op kunnen gaan om zoveel mogelijk data te verzamelen.