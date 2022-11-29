Charouz Racing
Charouz Racing
- Team naam Charouz Racing
- Basis - Tsjechië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1985
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 252 reacties op Charouz Racing
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Charouz Racing
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FIA Formula 3 Championship David Schumacher (GE...
2 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Enzo Fittipaldi (BRA...
28 aug 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Cem Bolukbasi (TUR) ...
10 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Enzo Fittiapldi (BR...
25 maa 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Guilherme Samaia (BR...
11 dec 2021Album
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FIA Formula 2 Championship Guilherme Samaia (B...
4 dec 2021Album
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FIA Formula 3 Championship David Schumacher (GE...
28 aug 2021Album
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FIA Formula 3 Championship Logan Sergeant (USA)...
31 jul 2021Album
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FIA Formula 3 Championship Enzo Fittipaldi (BRA...
31 jul 2021Album
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FIA Formula 3 Championship David Schumacher (GER) Charouz Racing System. 02.09.2022. FIA Formula 3 Championship, Rd 8, Zandvoort, Netherlands, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 3 Championship - Friday - Zandvoort, Netherlands xpbimages.com Zandvoort Netherlands Friday September Netherlands Dutch Zandvoort The Netherlands 02 2 09 9 2022 F3 Formula Three Formula 3 Holland Action Track
2 sep 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Enzo Fittipaldi (BRA) Charouz Racing System. 28.08.2022. Formula 2 Championship, Rd 11, Feature Race, Spa-Francorchamps, Belgium, Sunday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Sunday - Spa-Francorchamps, Belgium xpbimages.com Spa-Francorchamps Belgium Belgium Belgian Spa-Francorchamps Spa Francorchamps F2 Formula 2 Formula Two Sunday 28 8 08 2022 Action Track
28 aug 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Cem Bolukbasi (TUR) Charouz Racing System. 10.06.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 6, Baku, Azerbaijan, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Baku, Azerbaijan xpbimages.com Baku Azerbaijan Friday Formula Two Formula 2 F2 Baku Azerbaijan June 10 06 6 2022 Action Track
10 jun 2022Album
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FIA Formula 2 Championship Enzo Fittiapldi (BRA) Charouz Racing System. 26.05.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 5, Practice Day, Monte Carlo, Monaco, Thursday. Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Thursday - Monte Carlo, Monaco xpbimages.com Monte Carlo Monaco Friday May Monte Carlo Monte-Carlo Monaco F2 Formula Two Formula 2 26 5 05 2022
26 mei 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Cem Bolukbasi (TUR) Charouz Racing System. 26.05.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 5, Practice Day, Monte Carlo, Monaco, Thursday. Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Thursday - Monte Carlo, Monaco xpbimages.com Monte Carlo Monaco Friday May Monte Carlo Monte-Carlo Monaco F2 Formula Two Formula 2 26 5 05 2022
26 mei 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Cem Bolukbasi (TUR) Charouz Racing System. 26.05.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 5, Practice Day, Monte Carlo, Monaco, Thursday. Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Thursday - Monte Carlo, Monaco xpbimages.com Monte Carlo Monaco Friday May Monte Carlo Monte-Carlo Monaco F2 Formula Two Formula 2 26 5 05 2022
26 mei 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Enzo Fittiapldi (BRA) Charouz Racing System. 26.05.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 5, Practice Day, Monte Carlo, Monaco, Thursday. Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Thursday - Monte Carlo, Monaco xpbimages.com Monte Carlo Monaco Friday May Monte Carlo Monte-Carlo Monaco F2 Formula Two Formula 2 26 5 05 2022
26 mei 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Cem Bolukbasi (TUR) Charouz Racing System. 26.05.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 5, Practice Day, Monte Carlo, Monaco, Thursday. Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Thursday - Monte Carlo, Monaco xpbimages.com Monte Carlo Monaco Friday May Monte Carlo Monte-Carlo Monaco F2 Formula Two Formula 2 26 5 05 2022
26 mei 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Cem Bolukbasi (TUR) Charouz Racing System. 26.05.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 5, Practice Day, Monte Carlo, Monaco, Thursday. Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Thursday - Monte Carlo, Monaco xpbimages.com Monte Carlo Monaco Friday May Monte Carlo Monte-Carlo Monaco F2 Formula Two Formula 2 26 5 05 2022
26 mei 2022Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Enzo Fittiapldi (BRA) Charouz Racing System. 25.03.2022. FIA Formula 2 Championship, Rd 2, Jeddah, Saudi Arabia, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Jeddah, Saudi Arabia xpbimages.com Jeddah Saudi Arabia Friday F2 Formula 2 Formula Two March Saudi Arabia Saudi Arabian Jeddah Jeddah Corniche Circuit 25 03 3 2022 Action Track
25 maa 2022Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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F2: PHM Racing by Charouz kondigt Nissany en rookie Benavides aan als F2-coureurs voor 2023
Het nieuwe PHM Racing by Charouz heeft aangekondigd met welke coureurs het deel zal gaan nemen aan het Formule 2-seizoen van 2023: Roy Nissany en Brad Benavides. Nissany, bekend...29 nov 2022 15:43
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F2: Charouz Racing legt debutant Cem Bölükbasi vast voor 2022
Cem Bölükbasi debuteert komend seizoen namens Charouz Racing in de Formule 2. De 23-jarige Turk is afkomstig uit het Euroformula Open-kampioenschap, waar hij pas bij d...12 jan 2022 13:22
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Richard Verschoor keert in Abu Dhabi terug in de Formule 2
Afgelopen weekend vond er een zwaar ongeval plaats in de Formule 2. De Braziliaanse coureur Enzo Fittipaldi raakte gewond toen hij bij de start op de stilgevallen Theo Pourchair...08 dec 2021 14:53
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Williams voegt Logan Sargeant toe aan juniorenprogramma
Williams heeft een nieuwe jongeling vastgelegd voor hun talentenprogramma. In Austin maakte het Britse team bekend dat de jonge Amerikaan Logan Sargeant is toegevoegd aan hun Wi...23 okt 2021 14:02
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F2: Beckmann snelste op eerste testdag, Nederlanders in de middenmoot
David Beckman heeft op de openingsdag van de Formule 2-test in Bahrein de snelste tijd laten noteren. De Duitser van Charouz Racing noteerde in de middagsessie een 1:42.844. Daa...08 maa 2021 15:57
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F3: Charouz Racing contracteert Reshad de Gerus voor 2021
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F2: Charouz Racing System legt Beckmann en Samaia vast voor 2021
David Beckmann en Guilherme Samaia vormen komend Formule 2-seizoen het rijdersduo van Charouz Racing System. Beckmann, een 20-jarige Duitser, is afkomstig uit de Formule 3, waar...22 feb 2021 15:19
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Het zou zomaar kunnen dat de Formule 1-grid in de nabije toekomst weer twee Schumachers bevat. Broers Michael en Ralf Schumacher waren in de jaren negentig van de vorige eeuw en...08 mei 2020 16:28
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F2: Charouz trekt Deletraz en Piquet aan voor Formule 2-seizoen 2020
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Tatiana Calderón hoopt op meerdere Formule 1-tests
Alfa Romeo Sauber F1 Team-testrijder Tatiana Calderón heeft gezegd dat ze hoopt op een kans om deel te nemen tijdens een officiële vrijdagsessie van een Formule 1-Gr...30 jan 2019 08:15
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F2: Deletraz rijdt in 2019 voor het team van Carlin
Louis Deletraz gaat in 2019 voor het team van Carlin rijden in de Formule 2. Het is voor Deletraz zijn vierde team in de Formule 2. In 2017 begon hij het seizoen namel...08 jan 2019 16:11
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Louis Delétraz reed afgelopen week de Pirelli-bandentest voor Haas in de Formule 1, maar was gisteravond in Abu Dhabi de snelste in het tweede gedeelte van de bandentest ...30 nov 2018 10:12
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GP3: Voormalig Red Bull-junior Niko Kari snelste op eerste dag
Voormalig Red Bull junior-coureur Niko Kari heeft de snelste tijd gereden tijdens de Pirelli-bandentest voor GP3-auto's. De 19-jarige Finse coureur was aan het einde van de ...29 nov 2018 15:52
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F2: Luca Ghiotto snelste in eerste Formule 2-test, de Vries derde
Luca Ghiotto heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste ochtend van de driedaagse Pirelli-test die de Formule 2-teams houden in Abu Dhabi. Luca Ghiotto, die tijdens de test...29 nov 2018 12:01
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GP3: Bent Viscaal maakt debuut tijdens post season-test in Abu Dhabi
Jehan Daruvala van MP Motorsport heeft vanochtend de snelste tijd gereden tijdens de post season-GP3 test op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Delvin deFransesco en Niko Kari...29 nov 2018 10:14
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F2: Fuoco wint sprintrace in Abu Dhabi, De Vries op P5
De laatste race van het Formule 2-seizoen is gewonnen door Antonio Fuoco. Op het Yas Marina Circuit was de Italiaan na 21 ronden eerder bij de finish dan Lando Norris en Roberto...25 nov 2018 12:08
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Sauber start eigen juniorenteam op
Het team van Sauber is een samenwerking aangegaan met Charouz Racing en heeft een eigen juniorenteam opgestart die vanaf volgend seizoen zal deelnemen in de FIA Formule 2, ...15 nov 2018 08:57
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F2: Eerste F2-zege voor Günther, punten voor De Vries
De tweede race van de Formule 2 op Silverstone is gewonnen door Maximilian Günther. De Duitser van BWT Arden had aan de meet een kleine voorsprong op George Russell en Land...08 jul 2018 13:09
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F2: Voorbeschouwing Formule 2: De Vries gaat voor kampioenschap bij Prema
Het tweede seizoen van het Formule 2-kampioenschap nieuwe stijl gaat zaterdag van start in de woestijn van Bahrein. Het wordt een belangrijk seizoen voor Nyck de Vries: met topt...05 apr 2018 13:08
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F2: MP Motorsport doet in Bahrein beroep op Merhi
Het team van MP Motorsport heeft als laatste de line-up voor de start van het nieuwe Formule 2-seizoen aangekondigd. De Nederlandse renstal doet komend weekend in Bahrein een be...04 apr 2018 12:45
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F2: De Vries opent test in Bahrein met de snelste tijd
Nyck de Vries is de tweede test ter voorbereiding op het nieuwe Formule 2-seizoen voortvarend begonnen. De Prema Racing-coureur heeft op de eerste dag van de wintertest in Bahre...22 maa 2018 06:47
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Ferrari spreidt kansen met het opleidingsprogramma
Het klaarstomen van de volgende generatie sterren voor de Formule 1 is iets waar menig team zich mee bezighoudt. Red Bull Racing, Mercedes, McLaren en Renault hebben allemaal ee...09 feb 2018 12:45
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F2: Russian Time verschijnt alsnog aan de start in F2
De Formule 2-grid bestaat komend seizoen uit twintig auto's. Dat is minder dan verwacht, aangezien Racing Engineering en Fortec Motorsports afgevallen zijn ten opzichte van ...09 feb 2018 08:15
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Historie Charouz Racing
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