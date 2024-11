'Bearman geen rookie meer, Fuoco rijdt VT1 in Abu Dhabi voor Ferrari'

Het team van Ferrari zal op zoek moeten naar een andere rookie om in te zetten tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Oliver Bearman heeft inmiddels drie Grands Prix op zijn naam staan en mag dus niet in actie komen. Antonio Fuoco lijkt zijn zitje over te gaan nemen.

Rookies krijgen de laatste jaren steeds meer kansen om zich te kunnen bewijzen in de Formule 1. Zo werd in 2022 de regel ingevoerd dat elk team tijdens een seizoen minstens twee keer een rookie in moet zetten tijdens een vrije training. Die rookies mogen uit elke raceklasse gehaald worden, zolang ze maar aan één eis voldoen: ze mogen maximaal twee races in de koningsklasse gereden hebben.

En laat dat laatste nou een probleem zijn voor het team van Ferrari. Het Italiaanse team had namelijk Oliver Bearman opgeroepen om in Abu Dhabi te bolide van Carlos Sainz over te nemen, maar Bearman voldoet niet meer aan de eisen voor een rookie. De jonge Brit moest in Brazilië invallen bij het team van Haas voor de zieke Kevin Magnussen, waardoor de Ferrari-junior alweer zijn derde Formule1 Grand Prix reed. Hij mag dus niet meer ingezet worden tijdens een rookietest of een vrije training.

Antonio Fuoco

Ferrari heeft daarom Antonio Fuoco opgeroepen om Bearman te vervangen, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com. De Italiaan werd afgelopen week ook al voorbereid op zijn terugkeer in de eenzitters, toen hij op het testcircuit van Fiorano mocht testen in de SF-75, de Ferrari-bolide van 2022.

Het is niet gek dat de Scuderia bij Fuoco is uitgekomen. De 28-jarige is namelijk een aantal jaar lid geweest van de Ferrari Driver Academy, reed zijn eerste F1-test in een Ferrari en neemt momenteel deel aan het FIA World Endurance Championship voor Ferrari AF Corse in de Hypercar-klasse. In dat kampioenschap won hij dit jaar de 24 uur van Le Mans, samen met Miguel Molina en Nicklas Nielsen.