Ferrari komt met verrassing: Le Mans-winnaar gaat F1-debuut maken
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 16:46
  • comments 4
  Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari heeft een rookie geselecteerd voor de eerste vrije training in Mexico. De Italiaanse renstal heeft de ervaren testrijder en Le Mans-winnaar Antonio Fuoco aangewezen. Het is nog niet duidelijk of hij in de auto van Lewis Hamilton of Charles Leclerc gaat stappen.

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Veel teams kiezen ervoor om aankomend weekend in Mexico een jongeling in te zetten in de eerste vrije training.

Ervaren rookie

Ferrari liet eerder dit jaar de Zweedse Formule 2-coureur Dino Beganovic twee vrije trainingen afwerken. Aankomend weekend zal Beganovic niet rijden, Ferrari laat hun ervaren testcoureur Antonio Fuoco rijden. De 29-jarige Italiaan is al ruim tien jaar verbonden aan Ferrari, en reed in 2015 zijn eerste test voor de Italiaanse renstal. Daarnaast nam Fuoco ook meerdere keren deel aan de Post Season Test in Abu Dhabi. Hij heeft echter nog nooit deelgenomen aan een vrije training.

Moet Hamilton of Leclerc plaatsmaken?

Ferrari heeft aangekondigd dat Fuoco in Mexico zijn debuut gaat maken in de eerste vrije training. Het is nog niet bekend of hij gaat rijden met de auto van Leclerc of Hamilton. Beganovic werkte eerder dit seizoen zijn trainingen af in de auto van Leclerc, dus de kans is groot dat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zijn auto moet afstaan.

Le Mans-winnaar

Met Fuoco laat Ferrari een opvallende naam debuteren in Mexico. De Italiaan is sinds 2023 actief in het World Endurance Championship voor het Hypercar-team van Ferrari. Samen met Miguel Molina en Nicklas Nielsen won hij in 2024 de 24 uur van Le Mans.

Fuoco is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen in Mexico. Naast de Italiaan komen ook Arvid Lindblad (Red Bull), Jak Crawford (Aston Martin), Patricio O'Ward (McLaren) en Luke Browning (Williams) in actie.

Hij heeft ook in de Florida winter series tegen Max gereden en zelfs die klasse toen gewonnen. Grappige tijden waren dat, midden in de nacht naar stipjes van de tracker kijken en blij zijn wanneer die van Max iemand weer eens inhaalde. Ik had wel gedacht dat hij ook de F1 zou halen, maar niet dus.

    Is dit een leuke geste of paniek, paniek...

      Wat meer info...

      Naast zijn WEC-verplichtingen is de 29-jarige Italiaan ontwikkelingscoureur voor het Formule 1-team van Ferrari.
      Hij maakte zijn eerste F1-test in 2015 met Ferrari tijdens een tweedaagse test op de Red Bull Ring na de Grand Prix van Oostenrijk.
      Ook nam hij in 2020 deel aan de Young Driver Test en de post-season test op het Yas Marina Circuit in 2021 en 2024 voor het historische team.
      Nadat Mick Schumacher werd aangekondigd als coureur voor de Ferrari Driver Academy, werd Fuoco in 2019 gepromoveerd tot het F1-simulatorteam van Ferrari.

      In 2023 sloot hij zich aan bij Ferrari AF Corse voor de Le Mans Hypercar-categorie van het WEC, samen met Miguel Molina en Nicklas Nielsen. De Italiaanse coureur behaalde in datzelfde jaar Ferrari's eerste poleposition in de hoogste klasse van het kampioenschap en bezorgde het team uit Maranello, samen met Nielsen en Molina, ook de overwinning in de 24 uur van Le Mans in 2024. (MS Global, automatische vertaling uit het Engels)

    Fuoco reed in 2014 nog in de F3 tegen Max, hij werd 5e dat jaar net voor Italian Jesus

      Hij heeft ook in de Florida winter series tegen Max gereden en zelfs die klasse toen gewonnen. Grappige tijden waren dat, midden in de nacht naar stipjes van de tracker kijken en blij zijn wanneer die van Max iemand weer eens inhaalde. Ik had wel gedacht dat hij ook de F1 zou halen, maar niet dus.

