Ferrari komt met verrassing: Le Mans-winnaar gaat F1-debuut maken

Het team van Ferrari heeft een rookie geselecteerd voor de eerste vrije training in Mexico. De Italiaanse renstal heeft de ervaren testrijder en Le Mans-winnaar Antonio Fuoco aangewezen. Het is nog niet duidelijk of hij in de auto van Lewis Hamilton of Charles Leclerc gaat stappen.

Alle Formule 1-teams zijn dit seizoen verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Veel teams kiezen ervoor om aankomend weekend in Mexico een jongeling in te zetten in de eerste vrije training.

Ervaren rookie

Ferrari liet eerder dit jaar de Zweedse Formule 2-coureur Dino Beganovic twee vrije trainingen afwerken. Aankomend weekend zal Beganovic niet rijden, Ferrari laat hun ervaren testcoureur Antonio Fuoco rijden. De 29-jarige Italiaan is al ruim tien jaar verbonden aan Ferrari, en reed in 2015 zijn eerste test voor de Italiaanse renstal. Daarnaast nam Fuoco ook meerdere keren deel aan de Post Season Test in Abu Dhabi. Hij heeft echter nog nooit deelgenomen aan een vrije training.

Moet Hamilton of Leclerc plaatsmaken?

Ferrari heeft aangekondigd dat Fuoco in Mexico zijn debuut gaat maken in de eerste vrije training. Het is nog niet bekend of hij gaat rijden met de auto van Leclerc of Hamilton. Beganovic werkte eerder dit seizoen zijn trainingen af in de auto van Leclerc, dus de kans is groot dat zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zijn auto moet afstaan.

Le Mans-winnaar

Met Fuoco laat Ferrari een opvallende naam debuteren in Mexico. De Italiaan is sinds 2023 actief in het World Endurance Championship voor het Hypercar-team van Ferrari. Samen met Miguel Molina en Nicklas Nielsen won hij in 2024 de 24 uur van Le Mans.

Fuoco is zeker niet de enige rookie die in actie zal komen in Mexico. Naast de Italiaan komen ook Arvid Lindblad (Red Bull), Jak Crawford (Aston Martin), Patricio O'Ward (McLaren) en Luke Browning (Williams) in actie.