Abu Dhabi testdag 1: Nyck de Vries snelste voor Mercedes tijdens bandetest

Vandaag was de eerste testdag na het seizoen waarbij er in feite twee testtypes door elkaar liepen. De huidige coureurs stapten in oudere F1-wagens (van 2018 of 2019), de zogeheten 'mule cars', om de 18 inch banden te testen voor 2022. De jonge coureurs reden in de wagens van dit jaar om deel te nemen aan de Young Driver Test.

Nyck de Vries nam plaats in de Mercedes van dit jaar en wist de testdag af te sluiten als snelste coureur. Hij was bijna 1.5 seconde sneller in de W12 dan Liam Lawson in de RB16B van Red Bull Racing en Oscar Piastri in de Alpine.

Verstappen test nieuwe Pirelli's

Voor Nederland was het toch weer enigszins een spannende en leuke dag. Er waren twee landgenoten actief want naast De Vries kwam uiteraard ook wereldkampioen Max Verstappen in actie op het circuit. De Nederlander kreeg van sponsor Puma een gouden setje raceschoenen en richtte zich vandaag op het uittesten van de 18 inch Pirelli-banden voor volgend seizoen.

Zoals verwacht waren het met name de jonge coureurs die bovenaan de tijdenlijst staan, omdat zij met de huidige auto's rijden. De reguliere coureurs reden in oudere wagens, waarbij McLaren haar wagen uit 2019 had aangepast om met een Mercedes-motor te kunnen rijden.

Veel coureurs maakten dan ook vandaag hun eerste meters in een F1-auto of voor hun nieuwe team. Lawson, Piastri. O'Ward, Zhou, Vips en Bottas maakten hun debuut of wisselden van team.

Hamilton afwezig

Morgen is de tweede dag, dan zal Sergio Perez het stoeltje van Verstappen overnemen. Lewis Hamilton komt niet in actie, de Brit laat deze test verstek gaan nadat hij het kampioenschap zondag verloor van Verstappen en komt dus pas eind februari 2022 pas weer in actie.