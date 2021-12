Williams CEO Capito test positief op corona

Williams moet het dit weekend stellen zonder hun teambaas Jost Capito. De Duitse teambaas van het legendarische team heeft voordat hij naar Jeddah vertrok positief getest op het coronavirus, zo meldt autosportfederatie FIA. Capito was nog niet afgerezen naar Saoedi-Arabië en andere teamleden lopen dus geen risico's.

Capito mist hierdoor de Grand Prix van Saoedi-Arabië en het is ook niet helemaal zeker of hij wel aanwezig kan zijn bij de seizoensafsluiter in Abu Dhabi volgende week. Eerder ging Capito al in zelfisolatie nadat hij in Zandvoort in contact was geweest met de positief geteste Kimi Räikkönen.

Williams zal hun CEO en teambaas moeten missen in een zeer beladen weekend. Het team zal in Jeddah hun afgelopen weekend overleden oprichter Sir Frank Williams eren. Capito volgt de richtlijnen van de Britse overheid.