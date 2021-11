Eerste Williams-kampioen Jones eert Frank Williams: "Naast mijn baas ook mijn vriend"

Afgelopen weekend werd het verdrietige nieuws naar buiten gebracht dat Sir Frank Williams is overleden. De legendarische teambaas van het gelijknamige team kende velen successen in de Formule 1 en is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport.

In 1980 boekte Williams zijn eerste grote succes uit de rijke geschiedenis. Alan Jones werd wereldkampioen en was daarmee de eerste Williams-kampioen ooit. De Australiër zal voor altijd verbonden blijven aan het team en het overlijden van Williams viel hem dan ook zwaar.

Vriend

Jones herdenkt zijn voormalige teambaas in gesprek met Autosport. Hij heeft niets anders dan mooie woorden voor Williams: "Uiteindelijk was hij naast mijn baas ook een vriend. Ik dacht altijd dat ik heel erg dichtbij de familie stond."

Enthousiasteling

De enkelvoudig wereldkampioen zag dat de liefde voor de sport Frank Williams heel erg ver bracht. "Uiteindelijk was hij naast een teameigenaar ook een ware enthousiasteling, hij hield echt van de autosport. Hoe hij het voor elkaar kreeg om met een dwarslaesie zoveel races te bezoeken zal ik nooit weten. Zijn vastberadenheid en enthousiasme waren geweldig."