Marko vertrouwt op Verstappen in bouwput: "Rijden nog steeds graafmachines rond"

Aankomend weekend gaat de strijd om de wereldtitel weer onverminderd hard door. In Saoedi-Arabië vervolgen Max Verstappen en Lewis Hamilton hun kiezelharde titelduel. Het zal weer een heel spannende strijd worden want niemand weet wat hen te wachten staat op het hagelnieuwe circuit.

Bij Red Bull Racing zijn ze zich bewust van het feit dat Hamilton momenteel het momentum te pakken heeft. De Brit won op machtige wijze de laatste twee races in Qatar en Brazilië. Verstappen gaat nog aan de leiding in het kampioenschap maar Hamilton volgt op de voet.

Set-up

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet dit als geen ander. Bij het Oostenrijkse OE24 spreekt hij zich uit: "In Brazilië hadden we geen kans. In Qatar maakten we een foutje met de set-up. Maar we staan nog steeds voor. Nu moeten we gaan terugvechten in Jeddah. Max heeft nog steeds alle kans."

Simulator

De Oostenrijkse adviseur blijft onverminderd positief. Hij heeft dan ook alle vertrouwen in zijn Nederlandse pupil: "Max traint in de simulator. Hij heeft er zelfs eentje thuis staan. Het maakt voor hem helemaal niets uit dat hij nog nooit op deze baan heeft gereden."

Bouwput

In tegenstelling tot Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet Marko geen heil in een vroeg verblijf in Saoedi-Arabië. Hij heeft geen zin om in de bouwput te gaan zitten: "Zover ik weet is er nog niets klaar. Er rijden nog steeds graafmachines en bouwvoertuigen rond. Het asfalt wordt pas op de laatste seconde schoongemaakt. Een paar trainingsrondjes zijn goed genoeg voor Max om de baan te leren kennen."