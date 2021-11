Steiner ziet Verstappen als favoriet: "Denk dat Max meer motivatie heeft"

Met nog twee races te gaan is alles nog mogelijk in het kampioensduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het verschil tussen de twee kemphanen is nog maar acht puntjes in het voordeel van de Nederlandse Red Bull-piloot. Veel liefhebbers en fans genieten van het duel en de visies van de kenners vliegen je dan ook om de oren.

Ook Haas-teambaas Günther Steiner geniet van het duel. De Italiaan is niet te beroerd om zijn mening te delen met F1-Insider: "Ze vechten met alles wat ze in zich hebben. Natuurlijk gaat het ook om de wereldtitel. Alle middelen worden in de strijd gegooid. Zolang het niet oneerlijk is vind ik het prima. Dat maakt het interessant en houdt het kampioenschap spannend."

De Haas-teambaas denkt dan ook wel te weten wie er met de titel aan de haal gaat. Steiner is duidelijk als altijd: "Ik denk Verstappen. Hij is nog geen wereldkampioen. Lewis is nog steeds hongerig maar heeft al zeven titels. Dat is waarom ik denk dat Verstappen een beetje meer motivatie heeft."