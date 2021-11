Binotto vreest nieuwe motor Hamilton niet: "Verschil met Bottas was niet zo heel erg groot"

Lewis Hamilton was de meest besproken coureur van het afgelopen weekend. De Britse Mercedes-coureur moest de sprint als laatste starten vanwege een illegale achtervleugel. Een dag later moest hij weer naar achteren op de grid vanwege een motorwissel. Het maakte niets uit, de regerend wereldkampioen was bloedsnel en won de race.

Het was een waarschuwing aan het adres van concurrent Red Bull. Als Hamilton immers de rest van het seizoen zo snel blijft, dan wordt het wel heel lastig voor Max Verstappen en consorten. Teamadviseur Helmut Marko maakte zich veel zorgen over het 'meesterwerkje' van Mercedes.

Aanpassen

Ferrari-teambaas Mattia Binotto kan weinig met deze geluiden. De gekrulde Ferrari-man heeft een iets andere kijk op de zaak. Hij spreekt zich uit in gesprek met Sky Sports Italia: "Ik denk eerlijk gezegd niet dat het een Power Unit dingetje is. Een auto kan zich op bepaalde circuits beter aanpassen dan een andere auto op een ander circuit. In Mexico had Red Bull een voordeel. In Sao Paulo was dat bij Mercedes het geval."

Bottas

Binotto vond namelijk allebei de Mercedessen vrij vlot gaan. Hij legt zijn observatie uit: "Je kan het ook zien bij de prestaties van Bottas, die had zijn motor niet vervangen. Het verschil tussen hen twee was ook niet zo heel erg groot."