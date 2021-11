'Porsche en Audi kunnen op weerstand rekenen'

Het is inmiddels wel duidelijk dat Audi en Porsche de Formule 1 wel eens kunnen gaan betreden. De twee Volkswagen-merken hebben al genoeg ideeën over hoe ze dat kunnen gaan aanpakken. Maar er is weerstand tegen de plannen van de merken. De huidige teams willen namelijk niet bepaald meewerken.

Volgende maand hakt de FIA de knoop door over de nieuwe motorregelementen. Deze nieuwe regels zouden in 2026 ingaan. Volkswagen was al betrokken bij de overleggen over de nieuwe motoren. Om hen te gemoed te komen is er afscheid genomen van de MGU-H. Echter is er nog steeds niets definitiefs besloten door de grote Duitse autobouwer.

Gesprekken

Volgens het goed ingevoerde Auto, Motor und Sport is er echter al wel gesproken met meerdere teams. Zo zouden de twee Volkswagen-merken gesprekken hebben gevoerd met McLaren, Red Bull, Williams en Sauber. Maar de reacties waren wisselend.

WEC

Wat volgens AMuS wel duidelijk is, is het feit dat Volkswagen wil dat beide merken de sport betreden. Ze willen hier dan een trucje gebruiken dat al eerder werd toegepast in het WEC. Ze kunnen zo namelijk één motor ontwikkelen en met twee teams prijzengeld binnen harken.

McLaren

Maar niet alles loopt op rolletjes. Voor beide merken zijn er namelijk verschillende plannetjes bedacht. Volgens AMuS is het, het plan om Audi een team te laten opkopen. Het plan was om McLaren op te kopen maar die waren dat vanzelfsprekend niet van plan. Dan blijven er nog de kleinere teams over. Een overname van Sauber zou dan bijvoorbeeld tot de mogelijkheden kunnen behoren.

Red Bull

Voor Porsche zou er dan een plan klaarliggen om te gaan samenwerken met Red Bull. De ploeg van Max Verstappen neemt na dit seizoen afscheid van Honda en neemt de motoren in eigen beheer. Maar in 2026 zijn de huidige motoren verleden tijd en moet men dus opzoek naar een nieuwe oplossing.

Budget cap

Maar dit Porsche-plan valt niet bepaald lekker bij de huidige motorleveranciers. Als het Porsche en het machtige Red Bull immers gaan samenwerken kan dit nog wel eens zorgen voor een immens voordeel. Volgens de andere teams gaat dit ook wel heel erg in tegen de budget cap-regels. Er werken dan immers twee teams aan één motor met veel meer geld. Het laatste woord is ongetwijfeld nog niet uitgesproken in deze zaak.