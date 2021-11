Marko heeft toch een puntje van kritiek: "Hij moet er buiten blijven"

Max Verstappen reed gisteren de sterren van de hemel. De Nederlander verschalkte de concurrentie in de allereerste bocht van de Mexicaanse Grand Prix en verdween na de herstart aan de horizon. Bij zijn team Red Bull Racing was het daarna feest aangezien ook Sergio Perez het podium mocht beklimmen.

Toch had teamadviseur Helmut Marko een puntje van kritiek. De Oostenrijker zag namelijk dat Verstappen op een bepaald moment zat te bakkeleien met achterblijver Valtteri Bottas. Bottas deed zijn best om de snelste ronde van de Nederlander af te snoepen en Verstappen probeerde dat af te stoppen.

Het kostte Verstappen een paar seconden. Tegenover de Duitse tak van Sky is Marko kritisch: "Hij moet er buiten blijven. De snelste ronde is oké maar de overwinning is het allerbelangrijkste." Toch was de Oostenrijker wel complimenteus: " Het was een perfecte dag en het was ongelofelijk als je ziet waar Max remde."