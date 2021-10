Mazepin doet zijn best: "Ben niet bewust de bad boy"

Nikita Mazepin maakte dit seizoen zijn Formule 1-debuut bij het team van Haas. Het seizoen nadert langzamerhand zijn einde en de Russische coureur heeft in het gehele jaar nou niet bepaald laten zien een ster in wording te zijn. Vaak komt hij namelijk negatief in het nieuws.

Mazepin zelf weet ook wel welk imago er aan hem kleeft. De Rus laat in gesprek met Auto, Motor und Sport weten zich niet met opzet zo te gedragen: "Je probeert op elke mogelijke manier een punt te halen voor het team. Soms maak ik daardoor fouten maar ik probeer niet met opzet de bad boy te zijn. Ik bevind mij momenteel nog ver van mijn topprestaties."

De enige coureur die soms de hete adem van Mazepin in zijn nek voelt is zijn teamgenootje Mick Schumacher. En dat resulteert soms in aanvaringen. De Russische racer spreekt zich hierover uit: "Het is een beetje alsof je een gezin hebt. Soms gaat het beter, dan weer slechter. Ik kan mij niet herinneren dat we zoveel problemen hadden tijdens het karten. Helaas strijden we nu op de 19e en 20e plek dus ik moet proberen kleine overwinningen te boeken."