Andrea Kimi Antonelli heeft bevestigd dat Mercedes met updates komt voor de tweede wintertest in Bahrein. Het Duitse team wil daarmee de problemen aanpakken die tijdens de eerste testweek aan het licht kwamen.

Tijdens de shakedown in Barcelona maakte Mercedes nog een betrouwbare indruk, maar eenmaal in Bahrein kampte het team met meerdere technische issues. Vooral Antonelli kreeg daarmee te maken en verloor veel kostbare baantijd.

Technische problemen remmen Antonelli af

Op de openingsdag werd de jonge Italiaan getroffen door een probleem met de wielophanging, waardoor hij slechts beperkt kon rijden. Een dag later sloeg het noodlot opnieuw toe toen een defect aan de power unit zijn programma al na enkele ronden beëindigde. Mercedes moest vervolgens de volledige motor vervangen.

Dat kostte Antonelli veel ritme, al sloot hij de test sterk af. Op de slotdag reed hij de snelste tijd en werkte hij eindelijk een representatief programma af. “Het was een moeilijke test voor mij. Op de eerste dag kon ik maar een beperkt aantal echte snelle ronden rijden en de dag erna helemaal niet. Dat maakt het lastig om in een flow te komen.”

Focus op oplossingen en performance

Volgens Antonelli zijn dit soort problemen niet verrassend met nieuwe reglementen. “Dit hoort erbij wanneer je met een compleet nieuwe auto en regels werkt. Het is beter dat het nu gebeurt dan later in het seizoen.”

Binnen Mercedes wordt intussen gewerkt aan verbeteringen. “Ik ben ervan overtuigd dat het team alles analyseert en met upgrades komt om de auto sterker te maken voor de volgende test.”

De problemen steken af tegen concurrenten als Red Bull Racing en McLaren, die tijdens de eerste testdagen veel kilometers maakten. Voor Mercedes wordt het daarom cruciaal om de resterende testtijd optimaal te benutten richting de seizoensstart in Melbourne en de Grand Prix van Australië.

Antonelli verwacht dat de focus nu verschuift. “Tijdens de laatste dag hebben we vooral veel ronden gereden en werkte alles goed. De volgende test draait vooral om het vinden van extra performance.”