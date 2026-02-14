Ferrari is nog niet klaar met ontwikkelen. Tijdens de tweede testweek in Bahrein neemt de Italiaanse renstal nieuwe aerodynamische updates mee om de SF-26 verder te verfijnen. Daarmee onderstreept de Scuderia haar ambitie om in 2026 direct mee te doen om de hoofdprijzen.

De winter begon veelbelovend: Lewis Hamilton noteerde de snelste tijd tijdens de shakedown in Barcelona, terwijl Charles Leclerc in Bahrein een testdag als snelste afsloot. Toch blijft Ferrari pushen. De focus ligt op verdere optimalisatie van de aerodynamica met name rond de diffuser en het achterwiel.

Ferrari brengt nieuwe updates

Volgens Sam Collins vertelt in een video op het YouTube-kanaal van de Formule 1 dat Ferrari volgende week nog meer updates gaat meenemen. "Ferrari is een team waar iedereen het altijd over heeft. Je kunt een aantal prachtige, complexe aerodynamische elementen zien rond de achterkant van de diffuser, en dit is een gebied waar elk team veel harder aan werkt dan normaal."

"Je kunt ook andere gebieden zien die vrij belangrijk zijn, zoals voor het achterwiel", zo laat Collins weten. "Ze hebben er vandaag, de eerste testdag in Bahrein, zelfs een veranderd. Ze hebben de uitsparingen voor het achterwiel van de auto veranderd."

'Het ontwerp van Ferrari is interessant'

Collins legt in de video uit dat hij het ontwerp erg interessant vindt, dat Ferrari heeft ontworpen voor de SF-26. "Het is gewoon een interessant ontwerp, maar we hebben gehoord dat Ferrari nog veel meer upgrades in petto heeft voor de tweede test in Bahrein, of misschien zelfs al aan het einde van deze test. Dus houd dat in de gaten."

Ferrari moet wel goed gaan presteren mocht teambaas Fred Vasseur zijn baan willen behouden. De Scuderia willen dit seizoen namelijk de constructeurstitel behalen en dat zou Lewis Hamilton en Charles Leclerc voor elkaar moeten gaan krijgen. Vorig seizoen kreeg Vasseur nog een nieuw contract, maar toen waren er al vraagtekens geplaatst of de Fransman de juiste is voor Ferrari.