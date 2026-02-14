user icon
Hamilton ziet vooruitgang bij Ferrari: "Dit voelt veel beter"

Hamilton ziet vooruitgang bij Ferrari: "Dit voelt veel beter"

Lewis Hamilton is erg dankbaar voor de nieuwe auto die hij van Ferrari heeft gekregen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Vorig jaar ging zeker niet zonder slag of stoot voor de zevenvoudig wereldkampioen, maar het lijkt erop dat hij dit seizoen meer vertrouwen heeft. 

Lewis Hamilton eindigde vorig jaar maar liefst 86 punten achter zijn teamgenoot Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. De Monegask heeft al heel wat meer Ferrari-seizoenen achter de rug dan Hamilton, maar de Brit heeft veel meer ervaring in de sport. 

De baan is niet optimaal

Tegenover Sky Italy vertelt Hamilton dat het circuit van Bahrein er niet in optimale staat bij ligt: "Ja, ik denk dat het gewoon komt door de toestand van het circuit op dit moment. Het is erg vuil, stoffig en vochtig. Er komt zijwind aan; je kunt ook de wapperende vlaggen zien. Er was veel rugwind in bocht 1, bocht 4 voelt geweldig, bocht 6 en 7 voelen totaal verschillend aan. Bocht 8 is oké, bocht 10, ik kan de auto niet stoppen. Het is dus gewoon een chaos."

Nog altijd is het erg onzeker waar alle teams ten opzichte van elkaar staan. Dit is ook het geval voor Hamilton: "Je weet niet hoeveel brandstof iedereen aan boord heeft, je weet niet welke motormodus iedereen gebruikt. Dus op dit moment richten we ons gewoon op het leren van zoveel mogelijk en het oplossen van de problemen die we hebben, maar ik ben blij om te zien dat het team super gefocust is en veel goede runs maakt."

Hamilton is erg dankbaar

De zevenvoudig wereldkampioen is ook erg dankbaar om deel te mogen nemen aan het Ferrari-team van 2026: "Ik ben dankbaar dat ik deel heb mogen uitmaken van de ontwikkeling van deze auto, en tijdens de komende tests zal ik een aantal dingen zien waar ik vorig jaar om heb gevraagd, dus ik ben blij dat die in de auto zijn geïmplementeerd."

Reacties (2)

  • Babs

    Posts: 208

    Dankbaar moet je zijn. Nederig en klein.

    • + 0
    • 14 feb 2026 - 21:48
  • Ernie5335

    Posts: 5.767

    En er nu nog wat van maken.

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 01:40

