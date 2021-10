Mazepin had een rampzalige dag: "Eenzame, saaie en pijnlijke race"

Nikita Mazepin reed een werkelijk onzichtbare race in Austin. In het thuisland van zijn team Haas was de Rus steevast ergens achterin het veld te vinden, kilometers achter zijn medecoureurs. Hij heeft zich dan ook geen minuut echt vermaakt op het hobbelige COTA.

Al na twee bochten begon de misère voor Mazepin. Hij kreeg te kampen met een nogal ongewoon euvel. Tegenover Motorsport.com bespreekt hij het probleem: "Het ging slecht. Mijn headrest kwam in de tweede bocht los te zitten. Het maakte mijn eerste rondje nogal listig want ik kon niets in de spiegels zien. Dat zorgde ervoor dat ik een ongeplande stop moest maken. Daarna werd het een eenzame, saaie en pijnlijke race. De banden sleten ook nog eens als een gek."

De Russische miljardairszoon weet wel wat de oorzaak was van zijn bewegende hoofdsteun. Hij denkt dat het ligt aan zijn team: "Ik denk dat het om een menselijke fout gaat. Hij kwam in de tweede bocht los. Zoiets heb ik in mijn gehele loopbaan nog nooit meegemaakt. Dus ik denk dat er ergens iets mis is gegaan."