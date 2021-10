Rampzalige dag voor Alpine: "Een race die we graag vergeten"

De grote verliezer in Austin was overduidelijk het team van Alpine. Beide blauwe bolides moesten vroegtijdig de strijd staken in een weekend waar al veel niet helemaal lekker liep. Esteban Ocon viel uit na een onduidelijk probleem en Fernando Alonso liep een gebroken achtervleugel op en moest noodgedwongen stoppen.

De teleurstellende zondag was dan ook geen reden tot lachen. Executive Director Marcin Budkowski spreekt zijn teleurstelling uit in gesprek met de Formule 1 site: "Samengevat was het een race die we graag vergeten. Ongeveer alles wat mis kon gaan, ging mis dit weekend. Esteban startte als elfde op de mediums en een paar punten leken mogelijk. Maar hij werd in de eerste ronde geraakt door Giovinazzi en liep schade aan zijn voorvleugel op." Uiteindelijk viel de Fransman uit nadat het team hem als voorzorgsmaatregel naar binnen riep.

Ook voor Ocons ervaren teamgenoot Fernando Alonso was het avontuur snel voorbij. Budkowski verklaart de race van de Spanjaard: "Fernando reed een dappere race waar hij achteraan startte en wij van alles probeerden om hem de top tien in te krijgen. Hij pushte super hard en nam risico's. We probeerden een andere strategie om bandenvoordeel te krijgen tegen het einde van de race. We kwamen steeds dichterbij de auto's voor ons maar toen kregen we het probleem met de achtervleugel waardoor we werden beroofd van een spannende finish."