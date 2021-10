Glock komt terug op Mazepin-uitspraak: "Hoeft geen schorsing te zijn"

De meest bekritiseerde coureur van dit seizoen is met overmacht Nikita Mazepin. De Russische Haas-debutant maakt het regelmatig nogal bont met zijn redelijk lompe rijsstijl. Het zorgt ervoor dat zijn acties regelmatig het middelpunt van kritiek zijn. Timo Glock riep zelfs dat hij een schorsing moest krijgen.

Bijna een maand later komt de Duitse coureur en analist terug op zijn harde uitspraak. In gesprek met Sport1 nuanceert hij het een beetje: "Het hoeft geen schorsing te zijn maar hij moet simpelweg de gevolgen ondervinden in de vorm van een penalty. Je kan snelheid niet onderschatten."

Tsunoda

Glock probeert zijn standpunt duidelijker te maken door met een voorbeeld te komen: "Als iemand van achteren komt ,zoals Tsunoda in Sotsji met open DRS, en jij een move zoals de zijne maakt in de laatste seconde dan kan het gebeuren dat de man achter je raakt en gaat vliegen. Dat mag simpelweg niet gebeuren."

Masi

Race Director Michael Masi deed destijds niet veel met de zaak. Volgens Glock is dat niet de bedoeling: "Ik denk dat hij veel foutjes maakt. Oké, als hij zelf spint doet dat niemand pijn. Maar er zijn ook situaties met blauwe vlaggen waar hij in mijn opinie de zaak niet goed genoeg inschat. Op een bepaald moment gaat het mis en dan sta je daar en denk je, hadden we niet eerder kunnen reageren."