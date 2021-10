Glock kritisch op Mazepin: "Ik zou actie ondernemen"

Nikita Mazepin is nog geen jaar Formule 1-coureur maar hij is nu al één van de meest controversiële figuren van het Formule 1-circus. De Russische Haas-coureur komt regelmatig negatief in het nieuws met zijn vaak levensgevaarlijke acties op de baan. Oud-coureurs zijn niet te spreken over zijn kunstjes.

Nadat onder andere Ralf Schumacher en Jenson Button zich uitspraken is het nu de beurt aan Timo Glock. De Duitse coureur is kritisch op Mazepin in gesprek met Speedweek.com: "Ik zou actie ondernemen. Je kan hem eerst een straf geven en als hij dat niet begrijpt kan je hem een race schorsen. Er komen een heleboel dingen samen bij hem, het lijkt erop alsof hij helemaal overdonderd is. Blauwe vlaggen, het lezen van situaties. Heel veel dingen die hij verkeerd inschat. Het foutenpercentage spreekt voor zich."

Het is niet zeldzaam dat Mazepin in de clinch ligt met zijn teammaatje Mick Schumacher. Glock heeft dan ook een advies voor de Schumacher-telg: "Hij is er altijd heel relaxed over geweest en ik hoop dat hij zijn positie duidelijk maakt bij het team. Een wraakactie zou hem alleen maar pijn doen. De kans dat het fout gaat is groter dan de kans dat het hem iets oplevert."