Ralf Schumacher ziet Aston Martin falen: "Ook al onderhouden ze warme banden met Mercedes"

Aston Martin is waarschijnlijk het meest ambitieuze team op de grid. Het Britse team van Lawrence Stroll kent echter geen seizoen om over naar huis te schrijven. Ze vinden zich zelf terug op de zevende plaats van het constructeurskampioenshap. Dat is niet helemaal wat ze voor ogen hadden.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel behaalde in Azerbeidzjan de beste prestatie voor het team door tweede te worden, verder is er nog niet veel gelukt. Oud-coureur Ralf Schumacher is duidelijk over het team. Hij spuwt zijn vuur bij Sky Duitsland: "Het team moet zich meer schamen dan Sebastian moet doen."

Het wil vooralsnog niet vlotten bij Aston Martin en Ralf is dan ook zeer kritisch. Hij ziet wat er fout gaat: "Het pakket beweegt zich simpelweg niet in de juiste directie en het lijkt er niet op dat ze zich verder ontwikkelen ook al onderhouden ze heel erg warme banden met Mercedes."