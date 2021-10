Latifi voor het eerst in Austin: "Geografisch gezien dicht bij een thuisrace"

Voor het eerst sinds 3 november 2019 zal de Formule 1 aankomend weekend voet zetten op Amerikaanse grond. De pandemie zorgde ervoor dat de sport in 2020 de States links moest lagen liggen. Dat zorgt er ook voor de Canadees Nicholas Latifi nu voor het eerst in de buurt van zijn moederland komt.

Vorige jaar debuteerde Latifi in de Formule 1. Dat betekende dat het eerste jaar van de Williams-coureur geen enkele race kende buiten Europa en het Midden-Oosten. De aankomende Amerikaanse Grand Prix is dus de eerste race die een beetje in de buurt ligt van Canada.

Naar uitgekeken

Latifi heeft er dan ook zin in. Op de site van zijn team kijkt hij vooruit: "Ik heb er veel zin in om te gaan rijden in Austin. Het is één van de races waar ik het meest naar uit keek aangezien ik er nog niet heb geracet. De eerste sector is heel erg snel en vloeiend en ziet er heel leuk uit. De rest ziet er langzamer en technischer uit en die uitdaging ga ik graag aan."

Thuisrace

De Williams-coureur keert in Austin terug aan de kant van de oceaan waar hij ter wereld kwam. Hij kijkt er reikhalzend naar uit: "Het is de eerste keer sinds vorig jaar dat ik aan de andere kant van de Atlantische oceaan ben. Dus geografisch gezien is dit het dichtste bij een thuisrace."