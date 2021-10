Marko over herstelde Newey: "Zijn absentie had invloed op onze motivatie"

Red Bull Racing is in een zware strijd om de wereldtitel verwikkeld met Mercedes. Het Oostenrijkse team moest het de afgelopen maanden doen zonder een van hun belangrijkste werknemers: Adrian Newey. De technische man is echter weer helemaal back in business.

Newey heeft namelijk eerder dit jaar een serieus fietsongeval gehad. Hierdoor lag de Brit er geruime tijd uit. Teamadviseur Helmut Marko onthulde dit in gesprek met de Duitse tak van Sky: "We zijn goed gepositioneerd maar Newey is natuurlijk een kopstuk."

Invloed

De afwezigheid van Newey had zijn impact op het team. Marko onthult dat het ook eventjes niet duidelijk was hoelang Newey weg zou zijn: "Je kon zien dat zijn absentie invloed had op onze motivatie. In eerste instantie wisten we niet hoe serieus zijn verwondingen waren. Hij moest meerdere operaties ondergaan."

Meeting

Newey is nog niet geheel op zijn oude kunnen maar komt gelijk weer van pas voor het team. Marko spreekt zich uit: "Hij is nog niet volledig fit maar hij kan zijn werk weer doen en heeft meteen onze problemen met de set-up gezien. Er is aankomende week een meeting met Verstappen in Milton Keynes zodat we weer terugkomen met het chassis."