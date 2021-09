Hamilton reageert op Marko: "Ik luister niet naar individuen"

Helmut Marko was vorige week helemaal klaar met het gedrag van Lewis Hamilton. De Red Bull-adviseur vond dat de Brit zich enorm aanstelde na de crash met Max Verstappen. In Sotsji komt Hamilton terug op de uitspraken van Marko.

Op de gebruikelijke persconferentie werd Hamilton gevraagd naar de uitspraken van de Red Bull-adviseur: "Ik bedoel, ik luister niet echt naar waar deze individuen allemaal over praten. Het is natuurlijk dat als er een auto op je hoofd land je wat ongemak hebt. Zoals ik al zei, ik voelde echt wat na de race en toen zei ik dat ik het ging laten checken."

Hamilton geeft aan er zelfs tijdens de vlucht naar New York (hij ging naar een gala) nog checks heeft gehad: "Ik heb eraan gewerkt met Angela direct na de race en tijdens de vlucht en ik heb check-ups gehad de volgende dag. Daarna hebben we er de hele week aan gewerkt met accupunctuur en alles."

De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan zich enorm blij te voelen dat hij er niets blijvends aan heeft overgehouden. Hij was dan ook heel opgelucht: "In een milliseconde kan er van alles gebeuren. Ik voelde mij dankbaar dat ik niet zwaar geblesseerd uitstapte. We gaan verder."