Helmut Marko spreekt met Hamilton: "Ik ben geen racist"

Het waren roerige dagen voor Helmut Marko. Zo erg dat zijn telefoon roodgloeiend stond en de hele dag rinkelde. Eerder deze week zorgde Lewis Hamilton voor opschudding nadat hij Helmut Marko betichtte van racisme, na vermeende uitspraken bij RTL Duitsland.

Achteraf blijkt dat Lewis Hamilton te snel heeft gekeken want het account dat deze quotes plaatste blijkt een nep-account te zijn. De schade is echter al geschied wat zorgde voor drukke tijden bij Helmut Marko en Red Bull.

Ik kan het me niet herinneren

In gesprek met motorsport-total zegt Marko over de situatie: "Mijn telefoon bleef maar gaan. Datzelfde was het geval bij Red Bull en RTL Duitsland. Ik kon mij niet herinneren dat ik zulke uitspraken heb gedaan."

Christian Horner was de eerste die de situatie probeerde op te lossen en stuurde een sms'je naar Lewis Hamilton dat de uitspraken waren verzonnen door een nep-account. Daarop verwijderde Hamilton zijn post op Instagram. Helmut Marko contacteerde Hamilton per email en zei nogmaals geen racist te zijn. De twee hebben een gesprek gehad en volgens berichten is de lucht geklaard tussen Marko en Hamilton.

Ondanks de vervelende situatie kan Marko het gevoel van Hamilton wel begrijpen: "Lewis is emotioneel erg betrokken bij de hele Black Lives Matter-demonstraties. Dat begrijp ik, maar hij is een coureur en moet niet op de stoel van een politieagent gaan zitten."

"Ik vind het vreemd dat zit zo snel uit de hand heeft kunnen lopen. Het is absurd dat ik urenlang uit ben gemaakt voor een racist. Ik ben namelijk absoluut geen racist."