Steiner blij met aanblijven coureurs: "Wilden continuïteit achter het stuur"

Het hoge woord is eruit bij Haas: ook in 2022 zijn Mick Schumacher en Nikita Mazepin de coureurs. Het is geen verrassend nieuws, de aankondiging was immers al aangekondigd. Maar dat maakt teambaas Günther Steiner natuurlijk helemaal niets uit, hij is blij met het nieuws.

De Italiaanse teambaas spreekt zich op de site van het team uit over de contractverleningen: "We wisten dat we continuïteit achter het stuur wilden in 2022 en ik ben blij om exact dat bekend te maken met Schumacher en Mazepin die ook in 2022 voor ons rijden. 2021 heeft allebei de coureurs de kans gegeven om te leren in de Formule 1. En dat hebben ze als rookies erg veel gedaan dit jaar."

Steiner is zich er ook van bewust dat de coureurs niet bepaald bij het snelste team terecht zijn gekomen. "Het is zeker weten een zwaar seizoen maar op hetzelfde moment hebben ze de uitdaging omarmd en werken ze goed samen met het team om de processen te leren en zich aan te passen aan alle ontberingen die bij een Formule 1-team horen. Interen en extern."

De flamboyante teambaas kijkt dan ook enorm uit naar 2022: "Nu kijken we vooruit naar 2022. We zijn vol vertrouwen dat we een stap voorwaarts kunnen maken als team. We willen Mick en Nikita een competitief pakket geven waar ze de volgende stap mee kunnen zetten in hun loopbaan."