Mazepin ziet dat hij fout zit: "Ik verdiende de penalty"

In de schaduw van het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton deed ook het Haas-duo een duit in het zakje op Monza. Nikita Mazepin en Mick Schumacher raakten elkaar weer en de Rus werd als schuldige aangewezen.

Waar Mazepin zich vaak niet kan vinden in kritiek steekt hij nu opvallend genoeg de hand in eigen boezem. De bekritiseerde coureur doet zijn verhaal bij The Race: "Ik denk dat deze vrij simpel is, het was mijn fout en ik schaam mij er niet voor dat ik mijn excuses ga aanbieden. Ik weet zeker dat hij veel fouten gaat maken in de toekomst en dat ik veel fouten ga maken in de toekomst. Het meest belangrijke is dat we mensen blijven."

De wedstrijdleiding was het eens met Mazepin en ze gaven de Rus dan ook een vijf seconden tijdstraf. Mazepin is echt heel schuld bewust want hij blijft bij zijn punt: "Het was mijn fout, geen discussie nodig. Ik verdiende de penalty ook al was het niet met opzet en ik had het geluk dat hij niet te veel tijd verloor. Hij kon de auto gelijk weer recht zetten."

Lap 33/53: Mick and Nikita tangle at Turn 4 which sends Schumacher into a spin.



Nikita goes P15 and Mick gets the car back around and takes up P16. #HaasF1 #ItalianGP pic.twitter.com/VuYulUXGk9 — Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 12, 2021

De penalty had uiteindelijk niet zoveel gevolgen voor Mazepin. Niet veel later begaf zijn Haas het en was het voorbij op Monza voor de Rus. Hij mag zich nu opmaken voor een bijzondere Grand Prix want de volgende afspraak op de kalender is in Sotsji.