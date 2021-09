Mazepin over kritiek: "Meningen zijn net als een kontgat"

Nikita Mazepin heeft in zijn nog prille Formule 1-carrière al de nodige kritiek over zich heen gekregen. Ook in Zandvoort haalde hij weer enkele fratsen uit waar veel ex-coureurs niet bepaald over te spreken waren. Onder andere Ralf Schumacher en Nico Rosberg waren kritisch op de Haas-coureur.

In Zandvoort lag Mazepin regelmatig in de clinch met zijn Haas-teamgenootje Mick Schumacher. Zo bewoog de Rus tijdens een gevecht naar rechts waardoor Schumacher bijna tegen de pitmuur aanreed. Ook in de kwalificatie hadden de twee mot wat niet onder de radar bleef.

In Monza bespreekt de Rus de Zandvoort-perikelen. In gesprek met Motorsport-Total.com gaat hij even terug naar het stevige duel met Schumacher in Nederland: "Misschien moet je je voet van het gas halen als je een paaltje naast je ziet. Dat in plaats van je auto kapot rijden om door te gaan."

Mazepin reageert ook nog even op de felle kritiek die hij deze week ontving van enkele oud-coureurs. Één van zijn criticasters is Ralf Schumacher, de oom van zijn teamgenoot Mick. Mazepin is hier héél duidelijk over: "Er is hier een gepast spreekwoord voor: Meningen zijn net als een kontgat. Iedereen heeft er eentje. Hij probeert gewoon zijn familie te beschermen. Als Mick echt beschermd moet worden hoor ik dat graag."