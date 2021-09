Red Bull Racing: "Albon vrijgelaten, maar houden opties voor de toekomst"

Red Bull Racing reageert op het nieuws dat Alexander Albon volgend jaar in de Williams over de internationale circuits racet als F1-coureur.

Het team van Red Bull Racing laat weten dat het team Albon vrijgelaten heeft, maar dat het team Albon op de voet zal blijven volgen en dat er altijd opties kunen zijn in de toekomst.

In een verklaring laat Red Bull-teambaas Christian Horner weten: "We hebben Alex vrijgelaten om in 2022 Williams Racing-coureur te worden, maar behouden een relatie met hem die ook toekomstige opties omvat."

Vorige week eiste Toto Wolff dat de band tussen Albon en Red Bull Racing zou moeten worden beëindigd, aangezien het team van Williams wordt voortgedreven door Mercedes-motoren. Red Bull vond de bemoeienis van Wolff veel te ver gaan en blijkbaar heeft het team nog altijd een overeenkomst met de Thaise coureur.

Red Bull geeft aan nog altijd opties open te houden voor een toekomstige samenwerking. In de verklaring van Red Bull Racing valt te lezen:

"We waarderen Alex zeer hoog en met onze line-up voor 2022 vast, was ons doel om hem een stoel te helpen vinden in een ander team waar hij meer F1-kilometers en ervaring zou kunnen opdoen en we zijn verheugd dat we dat met Williams Racing hebben gedaan," zo verklaart Red Bull F1-baas Christian Horner.