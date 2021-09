Nikita Mazepin baalt: "Ik had een goede race, het was heel leuk"

De kwalificatie zorgde voor een verhit middagje bij het team van Haas. Voor Haas-piloot Nikita Mazepin was ook de zondag weer eens waardeloos. De onfortuinlijke Rus viel uit.

Na afloop was Mazepin nog steeds stevig aan het balen toen hij voor de camera's verscheen: "Ik ben van streek. Het is mijn werk om te rijden en het voelt alsof ik niet genoeg heb gereden de afgelopen twee weekends. Gelukkig was het niet onze schuld dus dat moeten we in ons achterhoofd houden."

Toch kan de controversiële Rus redelijk tevreden terugkijken op zijn vroeg geëindigde middag: "Ik had een goede race, ik had een hele goede openingsronde en ik probeerde alles uit onze auto te halen vandaag, alles wat mogelijk was." Gelukkig heeft hij zich wel kostelijk vermaakt in de duinen: "Ik had echt een goede race en het was heel erg leuk."