Kevin Magnussen: "Ik heb medelijden met Haas"

Het team van Haas is het enige team dat dit seizoen nog geen punten heeft gepakt. De coureurs Mick Schumacher en Nikita Mazepin staan regelmatig naast de baan en de auto lijkt soms wat lastig te besturen.

Kevin Magnussen reed de afgelopen jaren voor Haas en is tegenwoordig actief in Amerika. De Deen kijkt in gesprek met Ekstra Bladet naar de staat van zijn voormalige team: "Ik wil het haast niet zeggen. Maar ik heb medelijden met ze, toch ben ik heel dankbaar voor wat het team mij heeft gegeven. Ik kan er niet aan denken om iets slechts over Haas te zeggen. Het is zonde en ze verdienen beter."

De voormalig Haas-coureur ziet wel een rede waarom zijn voormalig team wat minder gaat. Magnussen merkt het volgende op: "Het is duidelijk dat het team de afgelopen twee seizoenen ,waaronder het huidige seizoen, de focus te ver naar voren had gericht. Het probleem is dat de grote teams zich op het volgende jaar kunnen focussen terwijl ze zich ook op dit jaar kunnen richten."