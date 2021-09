Horner bevestigt: "Alfa Romeo en Williams hebben interesse in Albon"

Alexander Albon moet dit seizoen gedwongen vanaf de zijlijn toekijken. De Thaise coureur reed vorig jaar nog naast Max Verstappen bij Red Bull maar is nu door Helmut Marko en consorten in de DTM geplaatst.

Er blijkt echter genoeg interesse te zijn voor Albon. Eerder waren er al geruchten dat hij in de belangstelling stond van Williams. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft op de persconferentie op vrijdag bevestigt dat Williams maar ook Alfa Romeo interesse hebben in de Thai: "Ze hebben allebei aangeven interesse te hebben. Hij is een goeie jongen en hij verdient een kans. Er zijn wat gesprekken aan de gang en hopelijk komt er in de nabije toekomst wat uit."

De transfer van Albon kan onderdeel worden van een ware transfercarrousel. Nu Kimi Räikkönen heeft aangeven te gaan stoppen lijkt het erop dat Valtteri Bottas hem gaat opvolgen bij Alfa Romeo. George Russell lijkt Bottas te gaan opvolgen bij Mercedes. Ook Antonio Giovinazzi zou op de schopstoel zitten bij Alfa. Maar er gaan ook geruchten dat Nyck de Vries hier een kans maakt. Waarschijnlijk komt er in de aankomende weken meer duidelijkheid.