Russell ziet in de Vries wel een F1-coureur

Staan er in 2022 twee Nederlanders op de grid? Het zou zomaar kunnen aangezien de geruchten over een mogelijk plekje bij Williams voor Nyck de Vries steeds luider worden. Ook huidig Williams-coureur George Russell doet even een plasje over de situatie.

Tijdens de persconferentie op donderdag in België liet hij zich hierover uit. Motorsport.com stelde Russell een vraag over de situatie waarna de Brit zijn visie op de situatie gaf: "Ik denk dat Nyck een fantastische coureur is. Hij is een Formule 2 kampioen en een Formule E kampioen. Hij heeft zeker de snelheid, het charisma en de houding die een Formule 1 coureur nodig heeft."

Het is echter nog steeds zo dat er maar een beperkt aantal Formule 1-zitjes is. Ook Russell is zich daarvan bewust: "Helaas is er in de Formule 1 maar ruimte voor twintig coureurs. Dus als er een topcoureur zijn intrede maakt moet er een topcoureur vertrekken." Maar vooralsnog is er nog niets bekend over een mogelijk stoeltje voor de Vries.

De laatste keer dat er twee Nederlanders op de grid stonden was in 2006. Toen reden Christijan Albers en Robert Doornbos allebei rond in de sport. Echter kwam Doornbos pas later in het seizoen binnenvallen bij Red Bull.