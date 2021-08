Bottas en Russell naast elkaar bij persconferentie: "Misschien weet ik iets, misschien niet"

Het is een van de grootste vraagstukken van de Formule 1: wie is in 2022 de teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes? Het lijkt te gaan tussen huidig Mercedes-coureur Valtteri Bottas en Mercedes-Golden Boy George Russell.

Bij de gebruikelijke persconferentie had iemand bedacht om de twee aan elkaar te koppelen. Vanzelfsprekend werden beide heren ondervraagd over de hele kwestie. Maar veel nuttigs kwam er niet uit. Bottas hield het kort: "Er is geen nieuws om te delen op het moment." Maar de Fin voegde er ook nog iets aan toe: "Misschien weet ik iets, misschien niet. Maar zoals ik zei er is geen nieuws."

Ook Russell zat in de zaal en ook de Brit kreeg vragen over zijn toekomst. Russell kwam niet veel verder met zijn antwoord dat de Fin: "Er is geen nieuws op dit moment." Het is wachten wanneer er duidelijkheid komt over de toekomst van beide heren. Vooralsnog is Russell nog Williams-coureur en mag Bottas zijn rondjes rijden in de tweede Mercedes.