Latifi ziet verbetering in de kwalificatie als grootste pluspunt

Williams is niet langer het lelijke eendje van het Formule 1-veld. De legendarische Britse ploeg zag beide coureurs punten pakken in Hongarije. En opvallend genoeg eindigde Nicholas Latifi nog voor ster-in-wording George Russell.

De Canadees rijdt dit seizoen veelvuldig in de schaduw van zijn talentvolle teamgenoot. Toch presteert Latifi veel beter dan in zijn debuutseizoen. Op zijn eigen website kijkt hij terug op de eerste seizoenshelft en wat daar het beste in ging: "Ik zou zeggen dat mijn grootste pluspunt tot nu toe de verbetering in mijn kwalificatie-resultaten is, wat een groot probleem was vorig jaar."

Toch zie je dat niet altijd terug als je naar de uitslagen kijkt. Maar volgens Latifi is het een vertekend beeld: "Op papier lijkt het verschil tussen mij en mijn teamgenoot groter maar schijn bedriegt. In Q1 is het zo close, vaak zit ik net aan de verkeerde kant op een tiende of en tiende en een half."

Maar ook Latifi beseft zich dat hij ook dingen nog niet helemaal goed doet in dit seizoen. Hij heeft namelijk ook nog wat minpunten gevonden: "Het minpunt is dat in sommige races, niet allemaal, de racesnelheid niet sterk genoeg is geweest en dat was soms een soort kracht vorig jaar." Latifi heeft ook wel een reden waarom zijn minpunten soms opvallen: "Een rondje is een rondje maar als je anderhalf uur aan het rijden bent zijn bepaalde zwakke punten van de auto en onderdelen van mijn rijstijl meer zichtbaar." Voorlopig staat de Canadees op een vijftiende plaats in de tussenstand, nog voor zijn teamgenoot.