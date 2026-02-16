Het team van Cadillac staat aan de vooravond van hun officiële debuut in de Formule 1. In Barcelona en Bahrein hebben ze hun eerste testmeters gemaakt en volgens teambaas Graeme Lowdon markeren die meters een belangrijk moment. Ze beginnen zich nu een écht Formule 1-team te voelen.

De Amerikaanse renstal wist in korte tijd een volledig nieuwe bolide op de baan te krijgen. Lowdon spreekt van een enorme mijlpaal en ziet vooral rust en focus binnen het team, iets wat volgens hem cruciaal is voor duurzame groei.

Cadillac is nu een echt team

Lowdon liet in Bahrein aan de internationale media weten een heuse verandering te zien binnen het team: "Ik kom nu op mijn werk en heb het gevoel dat we een Formule 1-team zijn en dat zijn we ook. Dat voelt geweldig. Het is vooral de verdienste van alle mensen binnen het team. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe moeilijk deze opdracht is."

Cadillac groeit enorm

Cadillac groeit heel erg snel volgens Lowdon: "De vooruitgang is dus enorm. We hebben de auto begin december voor het eerst gestart. Het heeft alleen waarde als je ook het gevoel hebt dat je qua performance de juiste kant op gaat. Ik zag een kalm en gefocust team dat klaar was om te werken. In een chaotische garage kun je soms snel zijn, maar uiteindelijk loop je tegen grenzen aan."

Hoewel de eerste meters zijn gemaakt kan er nog veel meer bereikt worden door het nieuwe team: "De focus ligt nu op het begrijpen en rijden van de auto. We hebben hier in drie dagen meer dan 1.700 kilometer afgelegd. Voor een gevestigd team is dat misschien weinig, maar voor ons is het enorm. Het is echte vooruitgang en ik ben ontzettend trots."

"Dit is een heel goede basis om op voort te bouwen. Als we een groot betrouwbaarheidsprobleem hadden gehad, was dat een ramp geweest. Maar in grote lijnen zien we dat niet. We hebben het gevoel dat we een basis hebben waarop we echt kunnen bouwen", zegt Lowdon.