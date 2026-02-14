user icon
Het ziet ernaar uit dat George Russell een van de kandidaten is om komend jaar wereldkampioen te worden in de Formule 1. De Brit oogde met zijn Mercedes in Barcelona en in Bahrein ijzersterk. Toch denkt niet iedereen dat Russell zomaar even wereldkampioen gaat worden, met name in zijn vaderland. 

In Barcelona en in Bahrein slaagde Russell erin om behoorlijk wat raceafstanden af te leggen. Daarbij liep de W17 nauwelijks tegen problemen aan, behoudens in de ochtend van de tweede testdag. Voor de rest verliepen de testmomenten relatief makkelijk voor de Engelsman. Na een ijzersterk seizoen in 2025 en een competitieve auto aan zijn zijde, kan Russell mogelijk zijn eerste gooi doen naar een wereldtitel. 

Russell wekt geen indruk 

Alleen bij de Britse pers zijn verbazingwekkend genoeg de vraagtekens geplaatst bij 'hun' coureur. Volgens analist Nigel Chiu moet de Brit op één specifiek punt nog stappen zetten. "Ik heb George Russell het afgelopen uur nauwlettend in de gaten gehouden, want hij heeft niet bepaald indrukwekkende rondetijden neergezet in zijn racesimulatie", zo klonk het bij Sky Sports. 

"Volledige racesimulaties geven je de beste indicatie van de rangorde, omdat je vergelijkingen kunt maken zonder rekening te houden met brandstofverschillen. Je moet immers met een bijna volle tank brandstof starten om 56 ronden of meer af te leggen op het Bahrain International Circuit", voegde hij daaraan toe. 

'Verstappen en Leclerc lopen voor'

Nadat Russell de zachte banden onder zijn W17 had geschroefd, reed hij naar verluidt tussen de 1:40 en 1:41 voor 15 ronden lang op het circuit van Bahrein. Volgens Chiu niet heel indrukwekkend en loopt hij voornamelijk achter op Max Verstappen en Charles Leclerc. De analist denkt daarom dat Red Bull Racing en Ferrari een voorsprong hebben. 

"Vergelijk dit met Charles Leclerc en Max Verstappen van de afgelopen twee dagen, die consistent stints van meer dan twaalf ronden in de 1:37 konden rijden, waarbij Verstappen slechts af en toe onder de 1:38 dook. Russell laat hier geen geweldige cijfers zien." 

"Een belangrijk voorbehoud is dat Russell deze racesimulatie uitvoert op het heetste moment van de dag, maar dat verklaart niet het tijdsverschil dat hij heeft ten opzichte van Leclerc en Verstappen tijdens deze eerste test. Een vroeg teken van bandenslijtageproblemen voor Mercedes? Vergeet niet dat ze met de vorige generatie F1-auto's juist dol waren op de koelere omstandigheden", concludeerde Chiu uiteindelijk. 

Edgar

Posts: 1.716

Russell wekt geen indruk ------> Russell MAAKT geen indruk

  • 4
  • 14 feb 2026 - 10:46
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.518

    "Nadat Russell de zachte banden onder zijn W17 had geschroefd, reed hij naar verluidt tussen de 1:40 en 1:41 voor 15 ronden lang op het circuit van Bahrein."

    Mwoah; gelet op al die zandzakken aan boord, vind ik dit best wel knappe tijden...

    • + 0
    • 14 feb 2026 - 10:43
  • Maximo

    Posts: 9.787

    Iedereen die doet alsof de Mercedes teams deze week op vol vermogen reden doet alsof hij gek is, bewust of onbewust.

    De FIA gaat deze laatste weken voordat de motoren niet meer mogen worden aangepast, nog een besluit nemen over de Mercedes truc en alle Mercedes aangedreven teams weten dit en hier zijn onderling met Mercedes 100% zeker afspraken over gemaakt.

    • + 3
    • 14 feb 2026 - 10:45
  • Edgar

    Posts: 1.716

    Russell wekt geen indruk ------> Russell MAAKT geen indruk

    • + 4
    • 14 feb 2026 - 10:46
  • jd2000

    Posts: 7.580

    Een van de weinige keren dat ik hoop dat Sky Sports gelijk heeft.

    • + 2
    • 14 feb 2026 - 12:37

