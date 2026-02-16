Claire Williams verwacht niet dat George Russell en Max Verstappen ooit samen in één team zullen rijden. De voormalige teambaas vermoedt zelfs dat de Brit zou vertrekken bij Mercedes, mocht de Nederlander daar ooit tekenen.

Volgens de ex-teambaas van Williams verkeert Verstappen momenteel in de vorm van zijn leven. In de podcast Business of Sport vergeleek ze hem met grootheden als Ayrton Senna en Michael Schumacher. Daarnaast ging ze in op de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van de Nederlander naar het Duitse fabrieksteam.

Uitzonderlijke fase in carrière

Williams spreekt van een uitzonderlijke periode in de loopbaan van Verstappen. Volgens haar zit de wereldkampioen momenteel op een niveau dat slechts weinigen ooit halen. “Wat hij de voorbije jaren heeft laten zien, is fenomenaal. Sommige coureurs bereiken op een bepaald moment een niveau dat bijna buitenaards is. Dan zie je pure klasse. Slechts een handvol rijders komt ooit op dat punt. Senna en Schumacher zaten daar, en Max zit nu in die fase”, klinkt het.

Dat hij zich zo heeft ontwikkeld, verraste haar naar eigen zeggen. “Toen hij in de sport kwam, was ik eerlijk gezegd niet overtuigd. Hij is een beetje zoals Marmite: je bent fan of helemaal niet. Maar intussen heb ik enorm veel respect en waardering voor hem gekregen.” Vooral het afgelopen seizoen maakte indruk. “Dat was misschien wel het duidelijkste bewijs van zijn kwaliteiten. De Red Bull was sterk, maar kende ook echte problemen. Toch bleef hij tot de laatste dag meedoen om de titel.”

Twijfels over toekomst en Mercedes-geruchten

Williams denkt bovendien dat de moeilijkheden bij Red Bull Racing vorig jaar niet alleen met de auto te maken hadden. “Het team kende op meerdere vlakken een lastige periode. Ondanks al die ruis bleef hij opvallend kalm. Hij straalde uit: als het gebeurt, dan gebeurt het. Dat vond ik indrukwekkend.”

Toch blijft de vraag of Verstappen Red Bull op lange termijn trouw blijft. In het verleden werd al vaker gespeculeerd over een overstap naar Mercedes, zeker nadat hij samen met teambaas Toto Wolff op een boot werd gespot. “Ik weet het niet, misschien doet hij het wel. Al die verhalen over die boot… wie weet wat er speelt”, aldus Williams.

Een duo met Verstappen en Russell ziet ze in ieder geval niet gebeuren. “Kun je je die twee samen voorstellen? Dat lijkt me geen werkbare situatie.” Mocht Verstappen effectief komen, verwacht ze dat Russell vertrekt. “George is geen tweede rijder, daar blijft hij niet voor. Ik zie hem eerder bij McLaren passen. Lando en Oscar doen het geweldig, maar als er ooit een plek vrijkomt, zou George daar perfect in het plaatje passen.”