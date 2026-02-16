user icon
Verstappen naast Russell geopperd: "Kan je Max en George in één team voorstellen?"

Claire Williams verwacht niet dat George Russell en Max Verstappen ooit samen in één team zullen rijden. De voormalige teambaas vermoedt zelfs dat de Brit zou vertrekken bij Mercedes, mocht de Nederlander daar ooit tekenen.

Volgens de ex-teambaas van Williams verkeert Verstappen momenteel in de vorm van zijn leven. In de podcast Business of Sport vergeleek ze hem met grootheden als Ayrton Senna en Michael Schumacher. Daarnaast ging ze in op de aanhoudende geruchten over een mogelijke overstap van de Nederlander naar het Duitse fabrieksteam.

Uitzonderlijke fase in carrière

Williams spreekt van een uitzonderlijke periode in de loopbaan van Verstappen. Volgens haar zit de wereldkampioen momenteel op een niveau dat slechts weinigen ooit halen. “Wat hij de voorbije jaren heeft laten zien, is fenomenaal. Sommige coureurs bereiken op een bepaald moment een niveau dat bijna buitenaards is. Dan zie je pure klasse. Slechts een handvol rijders komt ooit op dat punt. Senna en Schumacher zaten daar, en Max zit nu in die fase”, klinkt het.

Dat hij zich zo heeft ontwikkeld, verraste haar naar eigen zeggen. “Toen hij in de sport kwam, was ik eerlijk gezegd niet overtuigd. Hij is een beetje zoals Marmite: je bent fan of helemaal niet. Maar intussen heb ik enorm veel respect en waardering voor hem gekregen.” Vooral het afgelopen seizoen maakte indruk. “Dat was misschien wel het duidelijkste bewijs van zijn kwaliteiten. De Red Bull was sterk, maar kende ook echte problemen. Toch bleef hij tot de laatste dag meedoen om de titel.”

Twijfels over toekomst en Mercedes-geruchten

Williams denkt bovendien dat de moeilijkheden bij Red Bull Racing vorig jaar niet alleen met de auto te maken hadden. “Het team kende op meerdere vlakken een lastige periode. Ondanks al die ruis bleef hij opvallend kalm. Hij straalde uit: als het gebeurt, dan gebeurt het. Dat vond ik indrukwekkend.”

Toch blijft de vraag of Verstappen Red Bull op lange termijn trouw blijft. In het verleden werd al vaker gespeculeerd over een overstap naar Mercedes, zeker nadat hij samen met teambaas Toto Wolff op een boot werd gespot. “Ik weet het niet, misschien doet hij het wel. Al die verhalen over die boot… wie weet wat er speelt”, aldus Williams.

Een duo met Verstappen en Russell ziet ze in ieder geval niet gebeuren. “Kun je je die twee samen voorstellen? Dat lijkt me geen werkbare situatie.” Mocht Verstappen effectief komen, verwacht ze dat Russell vertrekt. “George is geen tweede rijder, daar blijft hij niet voor. Ik zie hem eerder bij McLaren passen. Lando en Oscar doen het geweldig, maar als er ooit een plek vrijkomt, zou George daar perfect in het plaatje passen.”

skibeest

Posts: 2.011

Naast niet maar voor Russel wel

  • 8
  • 16 feb 2026 - 12:14
Reacties (11)

  • skibeest

    Posts: 2.011

    Naast niet maar voor Russel wel

    • + 8
    • 16 feb 2026 - 12:14
  • SEN1

    Posts: 2.723

    Dat kun je die arme George toch niet aan doen!

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 12:20
    • F1jos

      Posts: 5.023

      Hij kan nog altijd naar Clair Williams terug.

      • + 1
      • 16 feb 2026 - 12:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.477

    Natuurlijk kan dat...ze zijn intussen matties van mekaar.

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 12:21
  • Dale U

    Posts: 1.815

    George en Lando kan ook niet, naast een wereldkampioen ben je voor ut "gevoel" al snel 2e rijder. George zit prima bij MB, heeft een degelijk 2025 gereden, is momenteel 1e rijder, valt niet veel meer te wensen. Max zal zijn F1 carrière afsluiten bij RB en we moeten nog maar even afwachten hoe de verstandhouding gaat worden met Hadjar.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 12:22
  • Snorremans

    Posts: 221

    Dat is wel de meest makkelijke manier om George uit balans te brengen...

    Even de glazenbol erbij gepakt....en wat zie ik??? Fout op fout op fout!!! Nee ik verwacht niet dat het positief zal bijdragen aan zijn prestaties.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 12:24
  • shakedown

    Posts: 1.657

    Heel eerlijk: Ik vind Russell juist het stereotype tweede rijder. Sterk maar niet sterk genoeg. Geen Big Boss uitstraling.

    Nogmaals Russell is een goede rijder. Maar dit is wat het is. Ik zie geen leider in hem, geen boegbeeld, geen winnaars mentaliteit. Zoals Russell nu is, is wat het is. Ik zie hem niet nog een stap maken en tot grootsheid doorgroeien. Als hij kampioen wordt is dat zijn goede prestatie. net als Norris dat is. Top prestatie in een omgeving waarin alles op zijn plek valt.

    Schumacher, Hamilton, Senna en Verstappen zijn in mijn ogen een heel ander kaliber. Door hun uitstraling, mentaliteit, talent of leiderschap, maken ze een winnend team. Niet alleen als rijder uiteraard. In de leiderschap van team leider, team baas, ontwerper, strateeg en koffie juffrouw is de coureur on hele belangrijke factor. De media is namelijk een kracht welke de echt grote jongens (Schumacher, Hamilton, Senna, Verstappen) zo ontzettend goed inzetten en hun status verankeren. Daarnaast presteren ze altijd en overal.

    Helemaal precies kan ik het gevoel niet uitleggen, maar deze jongens hebben meet prestige wereldwijd als merk ambassadeur dan een Russell of Norris.

    En in mijn ogen is het grote verschil, waardoor een Russell en Verstappen nooit in een team kunnen zitten. Russell vind zichzelf het alpha mannetje. Verstappen is het alpha mannetje.

    • + 6
    • 16 feb 2026 - 12:24
  • Larry Perkins

    Posts: 62.988

    Laat Russell eerst maar eens voor Antonelli blijven rijden, ben veel meer benieuwd naar hoe dit zich gaat ontwikkelen. En wie weet wordt straks de vraag: "Kan je Max en Antonelli in één team voorstellen?"

    • + 5
    • 16 feb 2026 - 12:36
  • da_bartman

    Posts: 6.415

    Dit soort artikeltjes hoeven niet meer geschrevem te worden. Onder dit reglement gaat Max helemaal nergens heen. Die is al lang blij dat hij bij RBR is gebleven en uiterlijk 2028 maar misschien wel eerder de pijp aan Maarten kan geven.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 12:39
  • 919

    Posts: 3.979

    "Kan je Max en George in één team voorstellen?"

    Ja hoor, klinkt als dolle pret intern en voor de buitenwereld.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 13:35
  • The Wolf

    Posts: 85

    gaat niet gebeuren, Max is bang voor George

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 16:58

show sidebar