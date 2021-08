Adrian Newey: "Auto Max Verstappen blijven ontwikkelen in 2021"

Adrian Newey, de topontwerper die de snelle bolide van Max Verstappen tekende, zegt in de podcast Talking Bull dat het team ook na de zomerstop blijft werken om de bolide van Max Verstappen van dit jaar sneller te maken. Eerder al zei dr. Helmut Marko dat tijdens de zomerstop zou worden bepaald of verdere ontwikkeling van de huidige auto nodig zou zijn gezien de WK-stand.

De teams worden achter de schermen dit jaar meer dan ooit uitgedaagd, vanaf volgend seizoen rijden de bolides met een radicaal andere visie. Zo zitten er grotere 18-inch banden onder de auto's en heeft de wagen en radicaal andere voor-en achtervleugel. Omdat de wagen voor 2022 de basis is voor de jaren erna, willen veel teams zo vroeg mogelijk in het seizoen hun focus verleggen naar de toekomst.

Adrian Newey zegt nu in de praatshow van Red Bull: "Wij moeten de auto blijven ontwikkelen, want wij hebben een kans op het veroveren van de wereldtitel. Het is een soort balanceer-act, want we kunnen de uitdagingen die ons in 2022 te wachten staan niet negeren", vertelt Newey.

Upgrades blijven komen

De geniale auto-architect hanteert altijd nog liefst zijn potloden en dit jaar begint hij dus werkelijk met een blanco papier voor de bolide waar Verstappen volgend jaar mee strijdt. Tegelijkertijd komt het team ook in de tweede seizoenshelft dus nog met upgrades aan de bolide die Max Verstappen zijn eerste F1-wereldtitel moet geven.

Newey is zelden thuis

De ontwerper gaat verder:"De tweede seizoenshelft is enorm zwaar voor het raceteam qua reizen en de hoeveelheid tijd die ze van huis zijn. Voor de mensen in de fabriek is het ook een zware klus omdat de auto's veel worden gebruikt. Dat zag je de laatste twee races al, die eisen hun tol in de fabriek, omdat ze daar veel crashschade moeten repareren."

Grootste uitdaging in jaren

Newy voelt zich uitgedaagd voor 2022, nu het reglementenboek dat iedereen nu wel zo'n beetje uit het hoofd kent, in de prullenbak kan. Newey rijgt een totaal nieuwe set voorschriften waaraan zijn auto moet gaan voldoen, en daarvan krijgt hij bijzonder veel uitdaging. "Qua ontwikkeling van de wagen verandert de hoeveelheid races echter niet heel veel. De grootste regelwijzigingen in decennia staan voor onze neus, dus dat is in elke zin van het woord een enorme verandering. Het enige dat niet verandert is de motor, de rest zal verschillend zijn ten opzichte van dit jaar".