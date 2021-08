Officieel: Stichting Duinbehoud vangt bot bij de rechtbank: zaak zandhagedis en rugstreeppad verloren

De Stichting Duinbehoud heeft de rechtszaak verloren over de bescherming van de rugstreeppad en de zandhagedis bij het circuit in Zandvoort.

Insteek van de natuurclubs was de bouw van tribunes, dat zou het leefgebied van de dieren de komende zes jaar hebben ingeperkt. Het plaatsen van de tribunes zou in strijd zijn met het bestemmingsplan en de natuurwetgeving, maar de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem oordeelt dat de ingediende beroepen ongegrond zijn. Stichting Duinbehoud gaat in hoger beroep, heeft de stichting van Marc Janssen direct laten weten.

De provincie gaf de organisatie een ontheffing van het verbod om de beschermde rugstreeppad en zandhagedis te verstoren. Het gebied is daarmee de komende zes jaar ongeschikt als leefgebied voor de dieren, stelt Marc Janssen. De voorzieningenrechter oordeelde in 2019 al dat de bouw van de tribunes gewoon kon plaatsvinden.

Het laatste obstakel dat de Grand Prix van Zandvoort met gevulde tribunes nog in de weg zou kunnen staan zijn de covid-maatregelen, waarover morgen meer informatie wordt verwacht tijdens een persconferentie van Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Eerder liet Lammers aan GPToday al weten dat alle benodigde vergunningen op orde zijn en dat de zandhagedis en de rugstreeppad de Formule 1 Grand Prix van september niet kunnen vertrappen.

Wel kunnen mogelijke coronamaatregelen van de overheid nog consequenties hebben voor de Nederlandse Grand Prix. Lammers zegt echter vertrouwen te hebben dat de Grand Prix op Zandvoort gewoon met bezette tribunes kan plaatsvinden.