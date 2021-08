Stichting Duinbehoud en Stichting Red De Kust tekenen protest aan tegen de verleende vergunning voor de F1 Grand Prix op Zandvoort. De clubs klagen nu dat zij maatregelen missen die volgens hen de gezondheid van de bezoekers zouden moeten waarborgen. Uniek, tot nu toe maakten de natuurliefhebbers zich vooral druk om de rugstreeppad en de zandhagedis.

De clubs stellen verbaasd te zijn dat de gemeente vergunningen verleend heeft voor "een grootschalig evenement met 125.000 deelnemers terwijl dit volgens de huidige Covid-19 maatregelen helemaal niet is toegestaan". In vorige pogingen om de Grand Prix te dwarsbomen, maakten de clubs zich hard voor het lot van de zandhagedis en de rugstreeppad. De protesten en rechtzaken konden de Grand Prix echter niet in gevaar brengen. Dit keer zijn de natuurorganisaties dus begaan met de gezondheid van de bezoekers van de F1-race.

De clubs hebben een protest aangetekend en willen dat de burgemeester op korte termijn aangeeft wat er wel en niet is toegestaan tijdens de Grand Prix. Ze eisen ook duidelijkheid over welke coronamaatregelen noodzakelijk zijn om de gezondheid van de bezoekers te waarborgen.

De gemeente Zandvoort en de organisatie Zandvoort Beyond lieten begin augustus al weten dat zij gewoon doorgaan met de voorbereidingen op de Formule 1 Grand Prix, die gepland staat begin september. Zandvoort verwacht 3, 4 en 5 september 105.000 bezoekers per dag, maar het kabinet kan op 13 augustus besluiten nog met nieuwe, strenge coronaregels voor evenementen in september te komen.

'Gelukzoekers'

In zijn bezwaarschrift schrijft Marc Janssen: "Dit zijn bezoekers die via het naastliggende natuurgebied een glimp proberen op te vangen van het evenement en daarbij (onbedoeld) schade veroorzaken aan de natuur. Wij zien het als de verantwoordelijkheid van de organisatoren van het evenement om daarvoor preventieve maatregelen te treffen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze preventieve maatregelen ook op te nemen als voorschrift in de evenementenvergunning."

'Duinvegetatie'

Janssen maakt zich ook druk over de 'duinvegetatie'. Hij schrijft: "Door het grote aantal bezoekers tijdens het evenement gedurende meerdere dagen kan schade ontstaan aan de duinvegetatie en de aanwezige leefgebieden voor beschermde diersoorten binnen het Circuit Park Zandvoort. Dit betreft o.a. de speciaal ingerichte reservaatgebieden voor beschermde diersoorten binnen het Circuit Park Zandvoort."

Herrie maken om het herrie maken?

Ook schrijft dezelfde Janssen dat er zorgen zijn dat mensen hun rommel na afloop niet zullen opruimen. Verder is er de vrees dat er gedurende vijf dagen lang teveel herrie wordt gemaakt, ook dat zou niet goed zijn voor de natuur. Marc Janssen schrijft: "De indruk wordt hiermee gewekt, dat veel herrie maken het doel is van het evenement. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. De natuurorganisaties vragen om dit voorschrift te schrappen en geen geluidpieken van 5 dB(A) toe te staan."

Uniek: Natuurorganisaties maken zich nu ook zorgen om gezondheid van racefans langs de baan

Voor het eerst maken de natuurclubs zich nu ook druk om de gezondheid van de bezoekers. Zo valt te lezen: "Specifieke voorschriften voor de situatie in en rond het Circuit Park Zandvoort ontbreken. Hiermee ontloopt u uw verantwoordelijkheid om helderheid en duidelijkheid te geven over wat er wel en niet aan evenementen kan worden georganiseerd op en rond het Circuit Park Zandvoort in verband met COVID-19 en op welke wijze de gezondheid van bezoekers van het evenement kan worden gewaarborgd."

Marc Janssen, die zegt namens de twee stichtingen te schrijven, besluit zijn bezwaarschrift met een conclusie:

"Op voorhand is duidelijk, dat een dergelijk grootschalig evenement niet kan worden georganiseerd met in acht nemen van de COVID-maatregelen. Desondanks verleent u vergunning voor het evenement met 125.000 personen zonder in de voorschriften aan te geven op welke wijze de COVID-maatregelen moet worden ingevuld en de gezondheid van de bezoekers kan worden gewaarborgd."

Gemeente gaat niet over COVID-maatregelen

Janssen en zijn stichtingen zijn met hun beklag echter aan het verkeerde adres. De gemeente laat weten dat zij immers niet over de COVID-maatregelen gaan, en verwijst door naar de rijksoverheid. Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort wordt door het ANP geciteerd: "Niemand weet wat het wordt, we wachten af. De gemeente heeft de vergunning afgegeven, maar het kabinet gaat over de coronamaatregelen." Begin juli zei Jan Lammers in gesprek met GPToday: "Kijk, mensen die principieel tegen zijn, die zijn moeilijk tevreden te stellen want daar kun je niet met logica en gezond verstand mee onderhandelen. Zodra je iets oplost waartegen zij bezwaar zouden hebben, dan zijn zij bijna teleurgesteld, en dan verzinnen ze weer iets anders."

Lammers legde begin juli al tegen GPToday uit dat de organisatie van de Dutch Grand Prix altijd open staat voor aanpassingen en verbeteringen voor latere edities van de Grand Prix. "Mensen die reële argumenten hebben die praktisch uitvoerbaar zijn om op te lossen, daar staan wij natuurlijk voor open. Wij zijn er zelfs blij mee als mensen met dat soort argumenten komen. Wij zijn natuurlijk autosport-mensen, maar anderen hebben weer andere belangstelling. Wij willen die mensen zo goed mogelijk tegemoet komen. Je wilt die mensen niet zomaar bagatelliseren. Wij luisteren naar iedereen en willen alles zoveel mogelijk oplossen. Elk bezwaar geeft ons de mogelijkheid om dingen op te lossen."

Wordt vrijdag de 13e een geluksdag voor Zandvoort?

Vrijdag kan het nog wel spannend worden voor de organisatie van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix. Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid geeft dan een persconferentie waarin meer duidelijk zal worden over bijvoorbeeld grote sportevenementen. Lammers herhaalde afgelopen dagen wat hij begin juli al vertelde tegen GPToday, namelijk dat hij zich geen zorgen maakt om zaken waar hij geen invloed op heeft. "Het wordt door de overheid bepaald, maar wij hopen en verwachten dat vanaf 1 september sportevenementen doorgang zullen hebben", aldus Lammers eerder deze week tegen NH Nieuws. Als alles mee zit zullen Lewis Hamilton en Max Verstappen het dus 'gewoon' voor volle tribunes tegen elkaar opnemen op Zandvoort begin september.