Lammers: "Alleen Covid19 kan de Grand Prix van Zandvoort nog bedreigen"

Het organiseren van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix, die 5 september op de F1-kalender staat, ligt op koers: "So far, so good". GPToday spreekt met de sportief directeur van de #DutchGP Jan Lammers.

Lammers onthulde vanochtend al via GPToday dat de rugstreeppad en de zandhagedis geen roet in het eten kunnen gooien voor de Grand Prix van 2021.

De wellicht veel reëlere bedreiging is de almaar voortslepende en weer oplaaiende covid-pandemie.

Vorig jaar kon de Nederlandse Formule 1 Grand Prix op Zandvoort ook al niet doorgaan vanwege corona.

Hoewel de organisatie volop bezig is met de opbouw an tribunes, zijn er deze week zijn toch weer veel zorgelijke berichten.

Tweede Kamer bezorgd en somber

De Tweede Kamer is namelijk bezorgd en somber over de snel toenemende corona-besmettingen en nieuwe varianten. Zij willen tijdens een debat met demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten wat dit betekent.

De Jonge vroeg gisteren om een spoedadvies van het Outbreak Management Team. Aanleiding zijn de stijgende besmettingscijfers en de opkomst van de meer besmettelijke varianten.

Het roept de vraag op of de Nederlander bijvoorbeeld straks nog wel op vakantie kan, maar ook: wat betekent dit voor de Grand Prix op Zandvoort die dit jaar eindelijk zou moeten worden gereden op CM.com Circuit Zandvoort?

Jan Lammers, In hoeverre kan dit alles de Grand Prix bedreigen?

Lammers: "Wij moeten ons conformeren aan de wet, we leven in 2021 en weten wat dat inhoudt. Wat betreft COVID kunnen wij natuurlijk niet in een glazen bol kijken. "

Lammers vervolgt: "Stel dat het ervan komt dat dingen niet meer kunnen of mogen, dan zullen wij daar als organisator last van hebben en dan krijgen wij daar als organisator van de Dutch Grand Prix mee te maken. Maar zoiets is dan niet alleen voor ons te merken, maar dat is dan iets waar iedere burger mee te maken heeft."

Zou dat niet de enige grote bedreiging kunnen zijn, in het geval het helemaal mis gaat met de corona-cijfers?

Lammers: "Ik denk altijd: de mensen die zich zorgen maken, maken die zorgen zelf, dus dan ben ik nooit schuldig. "

hij vervolgt: "Wij lossen de problemen op die we kunnen oplossen, maar de dingen waar wij geen invloed op hebben, daar hebben wij geen invloed op. Wij zijn wat dat betreft geen drama-mensen."

Doemscenario's

Vandaag wordt echter aan het einde van de middag aangekondigd dat er mogelijk maatregelen volgen die morgen (vrijdag) worden aangekondigd door de minister. Er wordt in media gesproken over doemsenario's "code rood" en zelfs "code donker rood".

Daarbij zou bijvoorbeeld reizen nog maar beperkt mogelijk zijn. Een eventuele quarantaineplicht voor reizen van of naar Nederland zou desastreus kunnen zijn voor de Nederlandse Grand Prix, aangezien een week later de Grand Prix van Monza op de kalender staat.

UPDATE: Het gesprek met Jan Lammers was woensdagavond 7 juli. Vandaag zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van corona. Deze laatste ontwikkelingen konden wij Lammers niet meer voorleggen donderdagmiddag voor publicatie van dit artikel.