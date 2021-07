Kan de rugstreeppad de F1 #DutchGP op Zandvoort alsnog vertrappen? Lammers: "So far, so good"

Het organiseren van de Nederlandse Formule 1 Grand Prix, die 5 september op de F1-kalender staat, ligt op koers: "So far, so good".

GPToday spreekt met de sportief directeur van de #DutchGP Jan Lammers.

Lammers is er maar druk mee: dagelijks wordt hij bestookt met ideeën en suggesties van figuren van allerlei pluimage om de komende Formule 1 Grand Prix van Nederland zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vanuit allerlei hoeken en gaten van de samenleving komen er ladingen met tips voor Lammers en consorten nu de Grand Prix op CM.com Circuit Zandvoort met rasse schreden dichterbij komt.

Nu de evenementenvergunningen binnen zijn, lijkt niets de Grand Prix van Nederland nog in de weg te staan. Toch, Jan?

Lammers: "Het hele traject is natuurlijk heel lang in het stadium van planning geweest, maar nu zitten we in de uitvoer. Dagelijks komen er dingen op je pad, van buitenaf, van mensen die nu pas realiseren dat die Grand Prix aanstaande is. Veel mensen komen met vragen die niet meer uitvoerbaar zijn. Sommige van die dingen zijn heel tijdrovend. Iedere dag komen er vragen en suggesties binnen die niet uitvoerbaar zijn."

Vorige week nog stapte Stichting Duinbehoud naar de voorzieningenrechter. De natuurclub maakt zich druk over vermeende uitstoot van stikstof en het wel en wee van de rugstreeppad en de zandhagedis.

Het werpt de vraag op:

Kunnen dergelijke natuurclubs het wereldwijd goed bekeken sportevenement op Zandvoort alsnog in de verdrukking brengen?

Lammers: "Het hoort er gewoon bij, er is geen enkel proces dat gevoerd is geweest of nog gaande is dat ons nog verbaast. Voor 2021 zijn alle vergunningen op z'n plaats. Dus daarvoor hebben wij alle rapporten ingediend waarvan je van tevoren weet dat je aan de criteria voldoet. Alle plannen hebben wij al doorgenomen met de instanties. Natuurlijk zijn wij ook niet naïef om te denken dat iedereen enthousiast is om de Grand Prix, en dat is prima, dat hoort bij de democratie."

Er komt drie weken voor de race nog een uitspraak van een voorzieningenrechter, kan dat de Grand Prix nog bedreigen?

Lammers: "Nee, dat kan geen invloed hebben op de Grand Prix van 2021, hooguit zal zoiets leiden tot aanpassingen voor de Grand Prix' van de jaren daarna. Dan moet je misschien dingen anders aanpakken of maatregelen en voorzieningen treffen, of wat dan ook. Het is dus meer dat er geld, tijd en energie in gestoken moet worden. Maar er zijn absoluut geen procedures waarvan wij denken dat het dit jaar niet door zou kunnen gaan. Voor dit jaar hebben wij sowieso alles op de rit. En voor de toekomst luisteren wij ook met veel aandacht naar de bezwaren."

Hij vervolgt: "Kijk met mensen die principieel tegen zijn, die zijn moeilijk tevreden te stellen want daar kun je niet met logica en gezond verstand mee onderhandelen. Zodra je iets oplost waartegen zij bezwaar zouden hebben, dan zijn zij bijna teleurgesteld, en dan verzinnen ze weer iets anders."

Lammers legt verder uit: "Mensen die reële argumenten hebben, wat praktisch uitvoerbaar is om op te lossen daar staan wij natuurlijk voor open. Daar zijn wij zelfs blij mee, als mensen met dat soort argumenten komen. Wij zijn natuurlijk autosportmensen, maar anderen hebben weer andere belangstelling. Wij willen die mensen zo goed mogelijk tegemoet te komen. Je wilt die mensen niet zomaar baggetaliseren. Wij luisteren naar iedereen en willen alles zoveel mogelijk oplossen. Elk bezwaar geeft ons de mogelijkheid om dingen op te lossen."

Zandhagedissen en rugstreeppadden lijken dus de Grand Prix op Zandvoort niet te kunnen vertrappen in 2021.

Later vandaag deel twee van het interview met Lammers. Daarin vraagt GPToday naar de mogelijk veel grotere bedreiging die de Formule 1-race op Zandvoort dit jaar nog zou kunnen tegenwerken: het snel stijgende aantal covid19 besmettingen en de mogelijke gevolgen daarvan.