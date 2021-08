Williams-baas hoopt dat Russell stoeltje verdient bij Mercedes in 2022

Zelfs de huidige baas van George Russell zou graag zien dat de indrukwekkende 23-jarige Brit de grote overstap maakt naar Mercedes om het stoeltje van Valtteri Bottas daar over te nemen in 2022.

Tegelijkertijd geeft Jost Capito toe dat hij Russell "heel graag nog een jaartje bij Williams zou houden".

Capito zou een overstap van Russell niet in de weg willen staan, vertelt de Williams-baas. "Maar als hij een aanbod krijgt om naar Mercedes te gaan, krijgt hij onze volledige steun", aldus de Williams-baas. "Als dat niet het geval is, krijgt hij ook onze volledige steun."

"Daarom kunnen we gewoon wachten tot de beslissing is genomen, ongeacht hoe het afloopt. Het komt wel goed", voegt Capito eraan toe.

Lange lijst met kanshebbers voor Williams-stoeltje

Er lijkt inderdaad geen tekort aan potentiële vervangers voor Russell. Als Russell naar Mercedes zou vertrekken dan zijn Valtteri Bottas, Nico Hulkenberg, Daniil Kvyat en bijvoorbeeld Alexander Albon gegadigden voor een plek bij Williams in 2022.

"Ik denk dat elke coureur die geen plaats voor volgend jaar of een optie voor volgend jaar heeft, op dit moment met ons praat", gaf Capito toe. "Het is momenteel de meest begeerde plek in de Formule 1."

"Russell klaar voor overstap naar top-team"

Volgens Capito is George Russell toe aan een volgende stap in zijn loopbaan. "Ik zou graag willen dat George de plaats krijgt, want hij bevindt zich nu in een positie in zijn carrière waarin hij het hoofd kan bieden aan het rijden in een topteam en vechten voor de titel", zei hij.

Wat er ook gebeurt, Capito is niet van plan om een toekomst bij Mercedes te dwarsbomen als Russell zijn kans krijgt. Capito: "Ik zou een jonge coureur nooit tegenhouden als hij deze kans krijgt. Dus ik hoop voor hem dat hij deze kans krijgt."

Toch betekent dat niet dat het team van Williams Russel ziet komen dan gaan, benadrukt Capito.

"Maar natuurlijk willen we hem wat ons team betreft heel graag houden."