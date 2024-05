Verstappen kan leven met P2: "Soms win je, soms verlies je"

Max Verstappen was de topfavoriet voor de zege in Miami, maar hij won niet. De Nederlander vond zichzelf na de pitstops terug op de tweede plaats, achter Lando Norris. De tweede plaats zorgde niet voor chagrijn bij Verstappen, hij reageerde sportief en hij feliciteerde zijn goede vriend.

Verstappen begon goed aan de race, en bij de start behield hij de leiding. De Nederlander sloeg daarna een gaatje, maar hij had botte pech met de Safety Car. Hij had net zijn pitstop gemaakt, en de Safety Car pikte hem per abuis op als raceleider. Hij reed op dat moment echter tweede, waardoor hij de Safety Car weer moest inhalen. Dit zorgde ervoor dat alles net iets langer duurde, maar de tweede plaats was voor Verstappen ook goed.

Tricky

Na afloop gaf hij Lando Norris een warme knuffel. De twee zijn goede vrienden, en Verstappen was dan ook tevreden met zijn tweede plaats. Bij interviewer van dienst Jenson Button sprak hij zich uit over zijn race: "Soms win je, en soms verlies je. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen in de racerij. Het was vandaag best tricky. Op de mediums voelde het al niet fantastisch aan. We sloegen wel een gaatje, maar niet op de manier zoals we dat normaal gesproken doen. Toen ik mijn pitstop maakte, kreeg ik de rondetijden van de McLarens te horen. Toen dacht ik wel, 'wow, dat is snel'."

Felicitaties

Verstappen gunde Norris zijn zege. Op de baan vechten ze veel stevige duels uit, maar naast de baan kunnen ze het enorm goed met elkaar vinden. Hij deelde dan ook zijn hartelijke felicitaties uit: "Ik ben echt heel erg blij voor Lando. Het heeft eventjes geduurd, en dit is ook niet zijn laatste zege uit zijn loopbaan. Hij verdiende deze overwinning vandaag echt helemaal."