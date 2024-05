Albon start sprintrace vanuit pitlane na wijzingen aan set-up

Alexander Albon zal de sprintrace van zometeen niet vanaf de negentiende plaats gaan starten. De Thaise Williams-coureur kende gisteren een rampzalige sprintkwalificatie en men heeft dan ook besloten om een aantal dingen aan te passen. Hierdoor start Albon vanuit de pitlane.

Het team van Williams heeft bekend gemaakt dat ze voor een pitlanestart kiezen voor Albon. Ze geven aan dat ze een aantal dingen hebben aangepast aan de set-up. Na afloop van de sprintkwalificatie ontdekte het team dat niet alles klopte aan de set-up, dus werden de aanpassingen doorgevoerd. Volgens Williams verbeteren ze hiermee het pakket voor de rest van het raceweekend in Miami.

We will start Alex from pitlane to change some set-up items on the car ahead of the Sprint. On reviewing the car post session we found discrepancies with the set-up and balance and so we needed to make adjustments. We will therefore improve our package for the remainder of the… pic.twitter.com/jsMn6oFnPT